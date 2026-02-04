Для укрепления доверия

Нет большего зла, чем коррупция, игнорирующая принципы справедливости, подрывающая экономику, ставящая под сомнение государственную политику. Коррупция разъедает общество изнутри, ломает моральные устои, нарушает законы и правила, позволяет думать, что за деньги можно купить все.

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Tur­kistan» подчеркнул, что борьба с коррупцией на всех уровнях остается приоритетом государственной политики. И недавняя реформа, которая затронула антикоррупционные органы, направлена в первую очередь на привлечение к ответственности не столько рядовых участников, сколько организаторов преступных схем. При этом упор по-прежнему будет сделан на профилактическую и просветительскую работу. Также подчеркивается, что неприятие коррупции должно закладываться с малых лет, и решающую роль здесь должны сыграть школы, общественные организации, гражданские активис­ты, а также воспитание в семье. Только тогда в стране возникнет культура нулевой терпимости к этому злу.

– Борьба с коррупцией в стране ведется на системной основе. Она охватывает не только традиционные сферы, о которых общество привыкло слышать, но и смежные направления, напрямую влияющие на безопасность, экономику и здоровье населения, – говорит депутат областного маслихата Гулам Умаров. – Все чаще фиксируется раскрытие преступлений, связанных с наркопреступностью и незаконным оборотом наркотиков. Важно понимать, что противодействие наркоторговле – это не только борьба с преступностью как таковой, но и одна из форм системной борьбы с коррупцией. Теневой оборот наркотиков невозможен без коррупционных связей, финансовых потоков и организованных схем прикрытия.

Депутат обращает внимание и на совершенствование системы госзакупок. Повышение прозрачности, цифровизация процедур и усиление контроля в этой сфере напрямую направлены на снижение коррупционных рисков и формирование справедливой конкурентной среды. Также является важным повышение налоговой культуры населения, поскольку прозрачная экономика и ответственное отношение к налоговым обязательствам снижают пространство для теневых схем и злоупотреблений.

– Мы видим комплексный подход государства: одновременно усиливается работа по противодействию коррупции, наркопреступности и теневой экономике, совершенствуются институты госуправления, формируется культура ответственности в обществе. Все это направлено на укрепление доверия, защиту здоровья населения и устойчивое развитие страны, – констатирует депутат.

Не быть в плену у ложных мыслей

Рассуждая о проблеме коррупции в казахстанском обществе, доцент Таразского регионального университета им. М. Дулати Арман Шауханов вспоминает слова первого педагога Великой степи Ыбырая Алтынсарина, который считал, что нравственное воспитание надо начинать с детства. В школах он уделял внимание воспитанию в учащихся гуманности, честного отношения к труду, любви к Родине. Он писал: «Стараюсь всеми силами, чтобы подействовать еще на их нравственность, чтобы они впоследствии не были взяточниками».

– Коррупция – это когда нескольким людям или группе лиц хорошо, а всем остальным плохо, в том числе и государству. Ее корни уходят в квинтэссенцию человека как существа, наделенного разумом и свободной волей, и контролировать их могут лишь законы или внутренняя мораль и ее стальной стержень. Когда же и то, и другое дает сбой, то эти корни превращаются в могучее древо, и в этом случае без землетрясений падают дома и мосты, прорываются дамбы, и водная стихия крушит все на своем пути, – приводит аллегории преподаватель.

Коррупция – одна из самых серьез­ных угроз развитию страны и доверию граждан. Она подтачивает основы справедливости, замедляет экономический рост, разрушает социальные институты и формирует ощущение безнаказанности. Там, где процветает коррупция, страдают прежде всего обычные люди: снижается качество образования и медицины, тормозится бизнес, усиливается социальное неравенство.

К сожалению, многие, совершив коррупционное деяние, оправдывают себя мыслью, что не они одни так поступили. И чем больше таких людей, тем масштабнее явление охватывает все сферы деятельности.

Давайте вспомним и о том, что великий Абай в «Словах назидания» писал о реакции обычных людей на социальную несправедливость, о неравномерном распределении богатств, проявлении коррупции и произвола, а также о вседозволенности тех, кто имел большие деньги. Он привел ряд народных изречений, которые ведут по неверному пути: «Кто богат, тот и прав», «У богатого лик светел, темен он лишь у нищего». Абай удивляется бытующим в народе изречениям: «Умею­щему дать взятку не страшен и ад», «Берущая рука привыкает и отдавать», «Прав тот, кто владеет добычей», «Кто не почитает богача, тот отвернется и от Бога»...

Выдающийся просветитель отмечал, что люди идут на поводу у ложной мысли, считая, что только богатство принесет им славу и почет. С общечеловеческой точки зрения, это, конечно, глупо и низменно: «…они жаднос­тью и хитростью накапливают богатства, полагая, что народ не осудит толстосума, превратись он хоть в собаку»...

– Абай не разделяет «мудрос­ти» этих поговорок, справедливо полагая, что они не принесут народу добра, – подчеркивает Арман Шауханов. – По отношению наших современников к этим пословицам можно определить, как по барометру, насколько изменилась психология казахского общества, насколько крепки корни коррупции в нем. В свое время Чингиз Айтматов писал: «Если коррупция становится основой отношений между правоохранительными органами и преступным миром, значит, демократия на краю пропасти».

Путь к сильному государству

Борьба с коррупцией – не разовая кампания и не задача исключительно правоохранительных органов. Это комплексный и долгосрочный процесс, требующий политической воли, прозрачных правил и активного участия общества. Важнейшую роль играет законодательство: четкие антикоррупционные нормы, неотвратимость наказания и равенство всех перед законом создают основу для честной сис­темы управления.

Не менее значим фактор профилактики. Повышение прозрачности работы госорганов, цифровизация услуг, открытые бюджеты и электронные закупки существенно сокращают возможности для злоупотреблений. Когда решения принимаются публично, а информация доступна граж­данам, коррупционные схемы теряют почву для существования.

Воспитание антикоррупцион­ной культуры, формирование нетерпимости к взяточничеству должно начинаться со школы и продолжаться на всех уровнях образования. Важно, чтобы честность и ответственность воспринимались не как абстрактные ценности, а как норма повседневной жизни.

Безусловно, ключевую роль в просвещении и общественном контроле играют средства массовой информации, общественные организации, независимые эксперты. Также огромное значение имеет гражданская позиция каждого человека, его отказ участвовать в коррупционных практиках, готовность сообщать о нарушениях, поддержка инициатив по прозрачности. Коррупция существует там, где общество с ней мирится, и исчезает там, где ей последовательно противостоят.

Таким образом, борьба с коррупцией – это путь к сильному государству, устойчивой экономике и справедливому обществу. Этот путь сложен и требует времени, но только он способен обеспечить доверие между властью и гражданами, создать условия для развития, основанного на законе, честности и равных возможностях для всех.

– Казахстан сегодня взял курс на цифровизацию, это будет способствовать и тому, что станет меньше возможностей для коррупционных ситуаций, – считает Арман Шауханов. – Победа над этим злом зависит от всех нас: учителей, врачей, ученых, спорт­сменов, предпринимателей, молодых казахстанцев, только вступающих в жизнь. Общими усилиями, взяв на вооружение передовые информационные технологии, уверен, вполне возможно избавиться от этого негативного явления в обществе.