Неуправляемый автобус стал причиной трагедии, жертвами которой стали пять человек

В минувшую субботу по одной из центральных улиц города с горки несся автобус. Кадры видеохроники засвидетельствовали, как автобус начинает медленно скатываться с возвышенности, набирает скорость и, выскочив на встречную полосу, сносит пешеходов, находившихся на тротуаре.

На место происшествия прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть от полученных тяжелых травм троих человек – двух женщин и подростка. Два пациента скончались в лечебных учреждениях от тяжелых травм, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

По информации заместителя начальника управления здравоохранения Шымкента Бакытжана Абдуллаева, троих человек доставили в лечебные учреждения города. Одного – в городской перинатальный центр и двух подростков госпитализировали в областную детскую клиническую больницу. Один из них – несовершеннолетний 2006 года рождения – находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать его, но все усилия оказались тщетными, и в воскресенье стало известно о его смерти.

Сейчас в стационаре ОКБ находится еще одна пострадавшая – девушка 2005 года рождения. Врачи говорят, что ее состояние стабилизировалось. Пациентка находится на лечении в нейрохирургическом отделении.

В департаменте полиции Шымкента сообщили, что по факту происшествия начато досудебное расследование по статье УК РК, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Она предполагает наказание виновнику в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет.

Как проинформировала официальный представитель ДП города Салтанат Каракозова, назначена автотехническая экспертиза, которая определит исправность автобуса. Водитель взят под стражу и водворен в изолятор временного содержания. Департаментом полиции также направлено представление в акимат города о лишении лицензии транспортной компании Shymkent bus на перевозку пассажиров, водитель которой предположительно является виновником разыгравшейся трагедии.

По предварительной версии, водитель развернулся на конечной остановке маршрута, вышел из автобуса, не поставив его на ручной тормоз и ненадолго оставил транспортное средство вне поля зрения. Спустя полминуты, что зафиксировано камерой видеонаблюдения, установленной в салоне, автобус без управления поехал по склону, стремительно набирая скорость. Наверняка пешеходы, стоявшие на тротуаре в ожидании зеленого света светофора, даже не предполагали, что автобус неуправляемый и может их снести.

Руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Шымкента Мухтар Коканбаев выразил соболезнование семьям погибших и пострадавших. Он считает, что причиной трагедии стал человеческий фактор.

В минувшее воскресенье с руководителями автопарков проведено экстренное совещание, на котором руководство управления ПТ и АД заявило о том, что требования к перевозчикам, работающим на маршрутах общественного транс­порта, усилят. Первым делом во всех автопарках поручено провести аттестацию водителей автобусов.

На вопрос о том, действительно ли за рулем автобуса, совершившего наезд на пешеходов, в тот день был человек, который не имел на руках путевого листа и в принципе не должен был сидеть за рулем, как об этом говорят в городе, Мухтар Коканбаев ответить определенно не смог.

– Сейчас ведется доследственная проверка, в ходе которой выяснятся все подробности и детали случившегося, – прокомментировал Мухтар Коканбаев. – Достоверно могу пока сказать лишь то, что этот человек точно состоит в штате транспортной компании Shymkent bus. Вся документация сейчас изъя­та следственными органами, которым предстоит дать ответы на возникающие вопросы.

Директор транспортной компании Shymkent bus Азат Кайыпбеков на пресс-конференции в минувшее воскресенье заявил, что семьям погибших и пострадавших компания-перевозчик окажет необходимую материальную помощь.