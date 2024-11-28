Neuralink создаст робота-руку

Компания Илона Маска, занимающаяся разработкой интерфейса мозг — компьютер (BCI), переходит к следующей фазе экспериментов: ей предстоит проверить, смогут ли пациенты двигать роботизированной рукой с помощью силы мысли

Фото: © Neuralink

В заявлении, опубликованном в социальной сети X, представители компании сообщили, что намерены создать экспериментальный роботизированный протез-манипулятор, которым можно было бы управлять силой мысли через имплантат, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science.

«Это важный первый шаг на пути к возвращению не только цифровой, но и физической свободы», — отметили в Neuralink.

Хотя это беспрецедентный шаг для компании Маска, но далеко не первый случай, когда предпринимается подобная попытка.

Еще в 2015 году исследователи из Калифорнийского технологического института имплантировали в мозг Эрика Сорто, страдающего параплегией, так называемое нейронное протезное устройство, которое позволило ему мысленно управлять роботизированной рукой. При этом мужчина мог пожать руку, сыграть в «камень, ножницы, бумага» и даже выпить пива.