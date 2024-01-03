Морозы до 25 градусов придут в Казахстан

Как сообщается, по прогнозам метеорологов на большей части страны ожидаются осадки.

«По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 мороза», — уточнили в Казгидромете.