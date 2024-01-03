Морозы до 25 градусов придут в Казахстан
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Синоптики Казгидромета рассказали о том, какой будет погода в ближайшие дни в разных регионах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz
Как сообщается, по прогнозам метеорологов на большей части страны ожидаются осадки.
«По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 мороза», — уточнили в Казгидромете.