Морозы до 25 градусов придут в Казахстан

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Аменова Дана
Корреспондент

Синоптики Казгидромета рассказали о том, какой будет погода в ближайшие дни в разных регионах страны, передает корреспондент Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, по прогнозам метеорологов на большей части страны ожидаются осадки.

«По-прежнему на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода: пройдут осадки, преимущественно в виде снега, метель, гололед, порывистый ветер. Лишь на юго-востоке страны ожидается погода преимущественно без осадков. На северо-западе и севере республики ночью ожидается колебание температуры от 0-13 до 5-25 мороза», — уточнили в Казгидромете. 

#погода #Казгидромет #прогноз #синоптики

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