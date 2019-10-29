​Невероятный «Лестер Сити»

Свежий выпуск
2230
Аскар Бейсенбаев

В очередном туре лучшей на сегодня футбольной лиги планеты было установлено фантастическое достижение. Разгромив «Саутгемптон» со счетом 9:0, «Лестер Сити» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии. За 131 год проведения первенства этой страны ни одной из команд высшего дивизиона не удавалось обыграть соперника в гостевом матче с разницей в 9 и более мячей. Да, в 1995 году «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом обыг­рал «Ипсвич Таун», но сделал это на своей арене. На сегодня эти победы являются самыми крупными в истории АПЛ.

Победу «лисам» в матче с «Саут­гемптоном» принесли результативные удары Бенджамина Чилвела, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Айосе Переса. Двое последних оформили по хет-трику. Кстати, и здесь тоже рекорд был повторен. В 2003 году игроки лондонского «Арсенала» Робер Пирес и Джермейн Пеннант впервые в истории лиги оформили по хет-трику в домашней встрече с тем же «Саутгемптоном» с итоговым счетом 6:1.

«Лестер», конечно же, великолепен, но занимает пока лишь 3-е место в АПЛ с 20 очками (столько же набрал и лондонский «Челси», расположившийся на 4-м месте по личным показателям), пропустив вперед «Манчестер Сити» (у него 22 очка после победы дома в субботу над «Астон Виллой» из Бирмингема – 3:0) и «Ливерпуль». У «скаузеров» тоже идет отличный сезон. В воскресенье дома обыграв столичный «Тоттенхэм Хотспур» – 2:1, ливерпульцы набрали уже рекорд­ные 28 баллов. Несмотря на то что в АПЛ фактически пройдена только первая четверть чемпионата, никто не сомневается, что «мерсисайдцы» в этом сезоне наконец-то завоюют долгожданное «золото».

В Испании из-за протестов каталонцев «Барселона» не играла в эти выходные и пропустила на 1-е место очень скромную «Гранаду». Вот кто бы поверил, что команда из города с населением чуть более 200 тыс. человек может обойти всемирно известных грандов? В очередном туре гранадцы дома одолели севильский «Бетис» – 1:0 и набрали 20 очков. По 19 баллов в Примере сразу у 4 команд: «Барселоны», которая сыграет сегодня с «Вальядолидом», «Реала Сосьедада» из Сан-Себастьяна, в воскресенье победившего на выезде «Сельту» из Виго – 1:0, мадридского «Атлетико», в субботу обыгравшего дома «Атлетик» из Бильбао – 2:0, и «Севильи», которая завтра на выезде встретится с «Валенсией».

В итальянской Серии А лидер первенства туринский «Ювентус» неожиданно потерял очки на выезде, завершив встречу с одним из аутсайдеров чемпионата – «Лечче» – со счетом 1:1. В этом туре на 1-е место вполне мог выйти миланский «Интер», но и он дома сгонял ничью с «Пармой» – 2:2 и по-прежнему отстает в турнирной таблице от «старой синьоры» на одно очко. Зато сверхрезультативно сыграла на сегодня третья команда Италии – «Аталанта» из Бергамо, унизив на своем поле «Удинезе» из Удине с разгромным счетом 7:1.

В немецкой Бундеслиге борьбу за 1-е место ведут «Боруссия» из Менхенгладбаха и грозная мюнхенская «Бавария». В очередном туре баварцы обыграли дома берлинский «Унион» – 2:1, но не смогли сместить с вершины турнирной таблицы боруссцев, которые также на своем поле разгромили «Айнтрахт» из Франк­фурта-на-Майне со счетом 4:2. Третье и четвертое места в Германии делят «Фрайбург», дома обыгравший «РБ Лейпциг» – 2:1, и «Вольфсбург», на своем поле сыгравший вничью с «Аугсбургом» – 0:0.

Ну и по-традиции закончим обзор 5 топ-первенств Старого Света Францией. Возможно, это самый неинтересный (с точки зрения интриги) чемпионат Европы, где последние годы безраз­дельно царит парижский ПСЖ. Подтверждением тому стал очередной тур, где столичные «принцы» в воскресенье без особых усилий дома разгромили «Марсель» – 4:0. У парижан сейчас в активе уже 27 очков, в то время как у идущего вторым «Нанта» (проигравшего в пятницу в гостях «Монако» – 0:1) всего лишь 19, а это уже о чем-то говорит. По 18 баллов сразу у двух клубов – «Лилля» (в субботу на своем поле разгромившего «Бордо» – 3:0) и «Реймса», в этот же день сыгравшего на родном стадионе вничью 0:0 с «Нимом».

Популярное

Все
Муза Каюма Мухамедханова
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
На нулевом горизонте
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
И на сотом году – победитель!
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Наследие во всем
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
«Ата заңым – айбыным!»
Закон об электросамокатах вступил в силу
Поздравление главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем Конституции
Нравственное измерение политики
Особая миссия сельского учителя
Родные мотивы
На принципах демократии и верховенства права
Готовы выслушать, но решать придется вместе
Корабли и самолеты эвакуируют ВМС США из Флориды из-за урагана
Учиться – так в лучших условиях!
За громкие победы
Ближе к людям
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Как выучить язык и обрести друзей
Выборы акимов: первые ласточки президентских реформ
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Опубликован список пассажиров разбившегося в России самолета Еmbraer
Токаев и Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане
Токаев и Рахмон осмотрели выставку народного творчества Таджикистана
Мысли о будущем
Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите БРИКС
Муравьи из Италии пытались незаконно "проникнуть" в Казахстан (видео)
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Токаев поручил правительству урегулировать ситуацию на границе с Кыргызстаном
Новое землетрясение произошло в турецком Кахраманмараше
Владелец магазина в Туркестане оформил кредит на 1,5 млн тенге на работника
Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо
33 млн тенге ущерба нанес государству лаборант школы в Жетысуской области
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон посетили выставку-ярмарку товаров Таджикистана
Призыв военнообязанных на воинские сборы стартует в Казахстане
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ушел из жизни участник легендарного ансамбля "Дос-Мукасан" Александр Литвинов
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
Когда объявят список обладателей образовательных грантов в РК
Смаилов встретился с предпринимателями из нескольких регионов
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Казахстанцам напомнили о необходимости поставить на учет собак и кошек
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
Новый пожар произошел в резервате "Семей орманы"
Антикор ищет волонтеров
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Неразрешенные налоговые проверки бизнесменов пресек Антикор

Читайте также

На новом этапе развития
«Вашими победами гордятся казахстанцы!»
Технологии на службе у полиции
Праздничный забег

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]