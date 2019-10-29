​Невероятный «Лестер Сити»

В очередном туре лучшей на сегодня футбольной лиги планеты было установлено фантастическое достижение. Разгромив «Саутгемптон» со счетом 9:0, «Лестер Сити» одержал самую крупную выездную победу в истории чемпионата Англии. За 131 год проведения первенства этой страны ни одной из команд высшего дивизиона не удавалось обыграть соперника в гостевом матче с разницей в 9 и более мячей. Да, в 1995 году «Манчестер Юнайтед» с таким же счетом обыг­рал «Ипсвич Таун», но сделал это на своей арене. На сегодня эти победы являются самыми крупными в истории АПЛ.

Победу «лисам» в матче с «Саут­гемптоном» принесли результативные удары Бенджамина Чилвела, Юри Тилеманса, Джеймса Мэддисона, Джейми Варди и Айосе Переса. Двое последних оформили по хет-трику. Кстати, и здесь тоже рекорд был повторен. В 2003 году игроки лондонского «Арсенала» Робер Пирес и Джермейн Пеннант впервые в истории лиги оформили по хет-трику в домашней встрече с тем же «Саутгемптоном» с итоговым счетом 6:1.

«Лестер», конечно же, великолепен, но занимает пока лишь 3-е место в АПЛ с 20 очками (столько же набрал и лондонский «Челси», расположившийся на 4-м месте по личным показателям), пропустив вперед «Манчестер Сити» (у него 22 очка после победы дома в субботу над «Астон Виллой» из Бирмингема – 3:0) и «Ливерпуль». У «скаузеров» тоже идет отличный сезон. В воскресенье дома обыграв столичный «Тоттенхэм Хотспур» – 2:1, ливерпульцы набрали уже рекорд­ные 28 баллов. Несмотря на то что в АПЛ фактически пройдена только первая четверть чемпионата, никто не сомневается, что «мерсисайдцы» в этом сезоне наконец-то завоюют долгожданное «золото».

В Испании из-за протестов каталонцев «Барселона» не играла в эти выходные и пропустила на 1-е место очень скромную «Гранаду». Вот кто бы поверил, что команда из города с населением чуть более 200 тыс. человек может обойти всемирно известных грандов? В очередном туре гранадцы дома одолели севильский «Бетис» – 1:0 и набрали 20 очков. По 19 баллов в Примере сразу у 4 команд: «Барселоны», которая сыграет сегодня с «Вальядолидом», «Реала Сосьедада» из Сан-Себастьяна, в воскресенье победившего на выезде «Сельту» из Виго – 1:0, мадридского «Атлетико», в субботу обыгравшего дома «Атлетик» из Бильбао – 2:0, и «Севильи», которая завтра на выезде встретится с «Валенсией».

В итальянской Серии А лидер первенства туринский «Ювентус» неожиданно потерял очки на выезде, завершив встречу с одним из аутсайдеров чемпионата – «Лечче» – со счетом 1:1. В этом туре на 1-е место вполне мог выйти миланский «Интер», но и он дома сгонял ничью с «Пармой» – 2:2 и по-прежнему отстает в турнирной таблице от «старой синьоры» на одно очко. Зато сверхрезультативно сыграла на сегодня третья команда Италии – «Аталанта» из Бергамо, унизив на своем поле «Удинезе» из Удине с разгромным счетом 7:1.

В немецкой Бундеслиге борьбу за 1-е место ведут «Боруссия» из Менхенгладбаха и грозная мюнхенская «Бавария». В очередном туре баварцы обыграли дома берлинский «Унион» – 2:1, но не смогли сместить с вершины турнирной таблицы боруссцев, которые также на своем поле разгромили «Айнтрахт» из Франк­фурта-на-Майне со счетом 4:2. Третье и четвертое места в Германии делят «Фрайбург», дома обыгравший «РБ Лейпциг» – 2:1, и «Вольфсбург», на своем поле сыгравший вничью с «Аугсбургом» – 0:0.

Ну и по-традиции закончим обзор 5 топ-первенств Старого Света Францией. Возможно, это самый неинтересный (с точки зрения интриги) чемпионат Европы, где последние годы безраз­дельно царит парижский ПСЖ. Подтверждением тому стал очередной тур, где столичные «принцы» в воскресенье без особых усилий дома разгромили «Марсель» – 4:0. У парижан сейчас в активе уже 27 очков, в то время как у идущего вторым «Нанта» (проигравшего в пятницу в гостях «Монако» – 0:1) всего лишь 19, а это уже о чем-то говорит. По 18 баллов сразу у двух клубов – «Лилля» (в субботу на своем поле разгромившего «Бордо» – 3:0) и «Реймса», в этот же день сыгравшего на родном стадионе вничью 0:0 с «Нимом».