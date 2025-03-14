Нейросети плохо распознают казахскую культуру – Токаев

Цифровизация,Президент,Искусственный интеллект
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Дана Аменова
корреспондент

В Казахстане создадут национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Об этом стало известно в ходе выступления главы государства на заседании Национального Курултая, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарт Токаев поделился своим мнением о тотальной цифровизации и повсеместном внедрении искусственного интеллекта.

«Наступила новая эпоха, когда, по-сути, определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса. Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной трансформации всех отраслей экономики и рынка труда. Меняются сама суть и формы человеческой деятельности. На этом фоне появилось новое явление – экономика инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки. Применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное администрирование, оптимизирует государственные закупки, упростит все процессы взаимодействия граждан и государства», – отметил он.

Глава государства считает, что профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек, повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах. Этот вопрос он держит на особом контроле.

«На запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы зачастую генерируют продукт, имеющий мало общего с действительными образами. А все потому, что глобальные нейросети плохо распознают нашу историю, культуру и традиции. В Интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего английском. В правительстве уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации: архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий и иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей», – подытожил президент.

 

#культура #Токаев #ИИ #курултай #нейросети

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