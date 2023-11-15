Нейтралитет как искусство

«Токаев максимально использует свои возможности, балансируя между Россией, Китаем и Западом», – так начинает Линн О’Доннелл статью, посвященную многовекторной политике нашей страны и тому, как руководство республики реализует данный курс в нынешних непростых гео­политических и гео­экономических условиях.

Как отмечает автор, будучи лидером крупнейшего и богатейшего из независимых государств в Центральной Азии, Токаев возвел прагматический нейтралитет в ранг искусства и выстроил с ключевыми мировыми игроками отношения, которые позволяют ему и дальше развивать сотрудничество со всеми, не нарушать санкции и извлекать пользу для национальной экономики.

«Встав посередине, он, кажется, сделал правильные шаги, поскольку экономика Казахстана находится на подъеме и за ним ухаживают все крупные игроки», – пишет Линн О’Доннелл о проводимой Президентом РК политике.

«Казахстан понимает потребности основных игроков и делает все возможное, чтобы угодить всем и не попасть под санкции», – рассказал Foreign Policy Димаш Альжанов, независимый политолог, базирующийся в крупнейшем городе Казахстана и бывшей столице – Алматы. «Казахстану нужен доступ к международной финансовой системе, и ему необходимо продавать нефть на западные рынки, а для этого необходимо, чтобы западные страны были на его стороне», – отмечается в статье.

В целом Казахстан продолжает поддерживать отношения с Россией, Китаем, Соединенными Штатами, странами Европы, интерес которых к Центральной Азии в последние годы очень высок, в том числе как к регио­ну, богатому полезными ископаемыми. И республика продемонстрировала, что знает, как максимально использовать экономические возможности как китайской инфраструктурной инициативы «Один пояс – один путь», так и американской «Большой нефти».

Перечисляя недавние встречи и визиты казахстанского лидера, автор обращает внимание на большое разнообразие парт­неров, с которыми наша страна продолжает укреплять взаимодействие – здесь и переговоры с Канцлером Германии Олафом Шольцем, и визит в Москву для открытия трубопровода для перекачки российского газа в Узбекистан через Казахстан, и саммит Содружества Независимых Государств в Бишкеке, и переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, участие в форуме «Один пояс – один путь» в Пекине.

«Казахстан и ЕС начали говорить об облегчении визового режима для казахстанцев. Министры иностранных дел стран Центральной Азии и ЕС встретились в прошлом месяце в Люксембурге, чтобы подтвердить сотрудничество по длинному списку вопросов, включая «важность предотвращения обхода санкций».

...Госсекретарь США Энтони Блинкен пожелал стране успехов в праздновании Дня республики, заявив, что он «с нетерпением ждет совместного партнерства в решении глобальных проблем для продвижения наших общих приоритетов – мира, процветания и стабильности на благо народов обеих стран».

Шестого ноября Казахстан и Соединенные Штаты Америки провели ежегодный Диалог о расширенном стратегическом парт­нерстве, основываясь на итогах саммита Президента США Джо Байдена с лидерами ЦА на площадках ООН в сентябре текущего года, и объявили о дальнейшем сотрудничестве по всем вопросам, начиная с борьбы с терроризмом и заканчивая торговлей и санкциями, правами человека.

Дональд Лу, помощник Госсек­ретаря США по делам Южной и Центральной Азии, «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета, независимости и территориальной целостности Казахстана», – продолжает автор, говоря о балансировании Казахстана между различными центрами силы.

Как отмечается в статье, в нынешних условиях, когда сотрудничество Запада с Россией ограничено, а статус Ближнего Востока как надежного источника ископаемого топлива выглядит шатким на фоне опасений, что война Израиля с ХАМАС может распространиться на весь нефте­добывающий регион, Казахстан становится привлекательной альтернативой. В подтверждение этому автор упоминает недавний визит в Астану Президента Франции Эмманюэля Макрона.

«Франция использует атомную энергию для производства около 60% электроэнергии, но в последнее время она стала нерв­ничать из-за политической не­стабильности в Нигере – крупном поставщике урана. Французская государственная компания EDF претендует на участие в тендере на строительство первой в Казахстане атомной электростанции, а Казахстан присматривается к французскому опыту в области атомной энергетики − еще одно элегантное па-де-де Токаева», – пишет Линн О’Доннелл.

И несмотря на сложности реа­лизации такой многовекторности, Президент Казахстана, резюмирует автор, «уверенно держится на ногах».