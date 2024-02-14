Незаконно и некачественно

Этот факт говорит как о возросшем доверии населения к госорганам, так и о росте нарушений, допускаемых субъектами строительства. Кстати, на расширенном заседании Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев, отмечая, что в отрасли «накопились острые вопросы», особо отметил необходимость повышения контроля качества возведения зданий и сооружений.

Все чаще проблемы обманутых дольщиков, незаконной и точечной застройки, качества объектов, введенных в эксплуатацию, выносятся в повестку совещаний разных уровней, становятся темами обсуждения в соцсетях и публикаций СМИ.

В прошлом году Западно-Казахстанским областным управлением ГАСК было рассмотрено 682 обращения. К числу основных причин жалоб и заявлений граж­дан руководитель ведомства Азамат Агелеуов относит отсутствие первичных разрешительных документов на строительство, низкое качество сданных и строя­щихся объектов, подписание актов невыполненных работ и многое другое.

– Сейчас вся ответственность при строительстве распределена между заказчиком, подрядчиком, техническим и авторским надзором. Управление ГАСК лишь проверяет соответствие акта ввода в эксплуатацию объекта талону на начало строительства. Выезд на место специалистов управления осуществляется только по заявлению физического или юридического лица. А этих заявлений мы фиксируем все больше.

Управлением совместно с департаментом аудита и ревизионной комиссией проводились проверки объектов, вводимых за счет бюджетных средств, а также мониторинг по инициативе общественного объединения «Әділдік жолы». По фактам нарушений назначено 99 внеплановых проверок – этот показатель по сравнению с 2021 годом вырос в три раза. Выдано 69 предписаний об устранении нарушений. Возбуждено 155 административных дел, в том чис­ле 14 – в отношении подрядных компаний, восемь – проектных организаций, 117 – в отношении заказчиков. Наложено штрафов на сумму свыше 53,6 миллиона тенге, из них взыскано более 51,8 миллиона, – рассказал руководитель УГАСК.

Прошлый год можно назвать переломным – суды дважды принимали решения о принудительном сносе незаконно возводимых строений. В Уральске под снос угодил многоквартирный жилой дом на этапе возведения второго этажа. Застройщик нарушил целевое назначение земельного участка. В городе Аксае снесли коммерческое помещение.

Застройщикам пора уяснить: вся необходимая документация должна быть в полном порядке еще до начала строительства, а не как уже привыкли некоторые – оформлять смену целевого назначения участка, разрешения на корректировку ПСД или другие документы уже в процессе, а порой и по завершении стройки.

Глава государства не случайно поднял вопрос возврата государственной монополии на экс­пертизу в отрасли. Ибо все чаще компании, осуществляющие технический надзор, попадают в орбиту судебных разбирательств по статье 317 КоАП РК (нарушение законодательства РК при осуществлении инжиниринговых услуг по техническому надзору и управлению проектом).

Только за прошлый год в отношении организаций, осуществляющих технадзор, завершено 10 административных дел с взыс­канием штрафа за нарушения, из них три – с лишением свидетельства об аккредитации. Суд вынес решения по шести делам в отношении экспертов авторского надзора с приостановлением аттестации до полугода.

Как отмечают в контролирующем ведомстве, раньше организациям, лишенным свидетельств об аккредитации органами государственного архитектурно-строительного контроля, ничего не мешало вновь получить эти документы и продолжить работу. Пробел в законодательстве будет устранен в ближайшее время. Работа по этому вопросу уже ведется.

Еще один важный вопрос, касающийся организаций технадзора, требует решения на законодательном уровне.

– Согласно сведениям, полученным управлением ГАСК в результате мониторинга электронного портала eQurylys, одной из организаций, осуществляющей технадзор, за ноябрь прошлого года направлены отчеты о состоянии и ходе строительства по 211 объектам. При этом в рее­стре экспертов технического надзора, утвержденном Комитетом по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в штате организации числится 59 экспертов. То есть один эксперт ведет три-четыре объекта. Согласно пункту 7 статьи 34-1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК», на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имею­щими в своем составе не менее трех экспертов с аттестатом на выполнение технадзора соответствующего уровня. В противном случае это напрямую влияет на качество строительно-монтажных работ, – комментирует руководитель управления ГАСК.

В настоящее время работа с заказчиками по этому направлению активизирована.

«Новоселье отметили, а дом еще не подключен к коммунальным сетям», – до недавнего времени такие жалобы нередко звучали в адрес застройщиков. Как отметили в УГАСК, с прошлого года не допускается проектирование дома без наружных сетей и благоустройства.

По данным прокуратуры Уральска, в прошлом году в ходе анализа деятельности частных застройщиков выявлены 24 компании, которые привлекали деньги дольщиков, не имея на это разрешения местного исполнительного органа.

Незначительный штраф не заставит строительные компании удержаться от искушения продавать квартиры, когда стройка еще идет полным ходом. Да и большинство потенциальных покупателей, видимо, мало пугает потеря денег в случае долгих судебных разбирательств, банкротства строительной фирмы или принудительного сноса. Поэтому при подписании всевозможных договоров об инвестировании, о намерении купли-продажи и других документов, коими сейчас умело прикрывается долевое строительство, гражданам лучше удостовериться о наличии у компании-застройщика земельного участка, его целевого назначения, разрешительных документов от местного исполнительного органа и уведомления на строи­тельство.

На сегодня, согласно мониторингу, по региону выявлено 670 строящихся объектов, из них по 230 заказчиками выступают госорганы. Только за первый месяц текущего года в УГАСК поступило 52 жалобы. На их основании назначено 15 внеплановых проверок, по восьми выявлены нарушения.

По результатам проверок составлено 11 протоколов об административных правонарушениях.