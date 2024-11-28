Незаконную добычу гравия пресекли в Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, осуществлявшей незаконную добычу гравия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Полицейские пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным недропользованием на территории Келесского района Туркестанской области. Они задержали четырех подозреваемых, которые самовольно продавали гравий. Ущерб составил более 437 млн тенге.

В ходе обыска правоохранители изъяли у подозреваемых один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

