Незаконную добычу гравия пресекли в Туркестанской области
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В Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, осуществлявшей незаконную добычу гравия, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Полицейские пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконным недропользованием на территории Келесского района Туркестанской области. Они задержали четырех подозреваемых, которые самовольно продавали гравий. Ущерб составил более 437 млн тенге.
В ходе обыска правоохранители изъяли у подозреваемых один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.
В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.