Незаконные активы на 235 млрд тенге вернут государству

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Комиссия одобрила заключение ряда соглашений о добровольном возврате активов на сумму более 235 млрд тенге, из них 230 млрд тенге в денежном выражении будут перечислены на счет Министерства финансов. Также в собственность государства передаются акции в предприятиях недропользования, земельные участки и административное здание в Алматы.



Наряду с этим, Комиссией поддержано заключение с лицами, попавшими под действие закона РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов», соглашений о реализации инвестиционных и социальных проектов на сумму более 28 млрд тенге. Реинвестирование средств в экономику страны является одной из мер по возврату активов, предусмотренной законом Республики Казахстан «О возврате государству незаконно приобретенных активов»



В целом, с начала года на основании решений Комиссии государству возвращены активы на сумму свыше 325 млрд тенге, в том числе денежные средства, 13 тыс. гектаров земли, предметы историко-культурного наследия, дорогостоящие ювелирные изделия.