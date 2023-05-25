Незаконный арсенал

О криминальной находке сообщили в пресс-службе областного департамента полиции. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники нашли во дворе частного дома целый арсенал – пять гладкоствольных ружей, ствол от мелкокалиберной винтовки, три охотничьих ножа, более 50 патронов. Оружие не зарегистрировано.

«Полицейские выясняют происхож­дение стволов и ножей, – пояснили в департаменте. – Назначены баллистические экспертизы».

Как напомнили в ведомстве, в регио­не проходит акция «Сдай оружие»: в случае добровольной сдачи незарегистрированных стволов и боеприпасов граждане освобождаются от уголовной и административной ответственности. Более того, им предусмотрены выплаты в сумме от 10 до 100 месячных расчетных показателей, или от 34,5 тыс. тенге до 345 тыс. тенге