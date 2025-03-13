Незаконный обмен криптовалюты: суд огласил приговор в Алматы

Он зарегистрировал несколько аккаунтов на имена своих родственников и обманным путем выманил свыше 5 млрд тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Алматы завершил расследование по факту незаконного оборота цифровых активов без соответствующих разрешительных документов, сообщает Kazpravda.kz

В сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, подозреваемый разместил объявления о проведении обменных операций в Telegram и на платформе OLX. Поскольку пользователями криптобиржи Binance могут быть только совершеннолетние, он обратился к своему старшему брату с просьбой пройти верификацию для создания аккаунта.

«В 2021 году он зарегистрировал дополнительно три аккаунта на имена своих родственников с целью дробления оборотных сумм и минимизации рисков блокировки. В результате за период с 2021 по 2024 годы осуществлён незаконный оборот цифровых активов на общую сумму 5,6 млрд тенге. Размер вознаграждения за оказанные услуги по обмену составлял от 0,5% до 2,5%», – пишут в пресс-релизе.

На незаконно полученные вознаграждения подозреваемым приобретена автомашина Mitsubishi, на которую с санкции суда наложен арест.

«Приговором суда он признан виновным, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 2,5 года. Кроме того, в доход государства конфискованы цифровые активы на сумму 5 172 USDТ и автомашина Mitsubishi», – уточнили в пресс-службе АФМ.

Там же напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего, кибермошенники и наркодельцы.

Так, в 2024 году ликвидировано 36 нелегальных криптообменников с общим оборотом 60 млрд тенге. Заморожено и конфисковано активов на сумму 4,8 млн USDT(около 2,5 млрд тенге).

В соответствии с Законом РК «О цифровых активах» любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии.