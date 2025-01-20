Незаконный оборот криптовалюты выявили в СКО

Закон и Порядок
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области завершил расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом цифровых активов, передает Kazpravda.kz 

Как сообщается, трое граждан, не имея соответствующей лицензии, осуществляли операции по приему и обмену криптовалюты от различных пользователей. В результате незаконных обменных операций организаторы схемы переводили цифровые активы в национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот составил более 681 млн тенге.

Установлено, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми по криптовалюте, что подтверждается банковскими выписками.

Суд вынес приговор в отношении трех фигурантов, которые осуждены на сроки от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества.

«Конфисковано имущество на сумму около 400 млн тенге, включая активы на сумму около 10 млн тенге, недвижимость стоимостью 150 млн тенге, пять автомобилей на общую сумму 213 млн тенге, квадроцикл за 12 млн тенге и дорогостоящее компьютерное оборудование», – рассказали правоохранители. 

В АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции. Именно поэтому их услугами зачастую пользуются преступники, прежде всего кибермошенники и наркодельцы.

Подобными схемами в 2024 году выведены наркодоходы на 10 млрд тенге, отметили в АФМ.

В соответствии с законом о цифровых активах, любая деятельность, связанная с оборотом цифровых активов на территории страны, требует наличия лицензии, добавили в агентстве.

#АФМ #суд #криптовалюта #оборот

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