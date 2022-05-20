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Незнание не освобождает от ответственности
Бауржан Шекенов, старший помощник прокурора города Нур-Султана

К сожалению, новость о задержании очередного коррупционера уже перестала нас удивлять. А ведь зачастую люди впервые оказываются на скамье подсудимых под влиянием сиюминутного порыва.

По роду своей деятельности могу уверенно говорить о том, что многие совершают поступки, за которые приходится расплачиваться всю жизнь, даже не задумываясь о последствиях. Но, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности.

И вот вам наглядный пример: 3 февраля 2022 года около 10 часов вечера водитель автомашины марки «ВАЗ-2104» был остановлен сотрудниками патрульной полиции за управление транспортным средством при неработающих задних габаритных фонарях. Во избежание составления административного протокола водитель сразу предложил договориться на месте и, несмотря на отказ полицейского, положил в салон патрульной автомашины 6 500 тенге. В результате приговором суда его осудили за покушение на дачу взятки с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.

А между тем с начала 2021 года за дачу взятки по городу Нур-Султану осуждено 28 лиц. И 15 из них – водители, давшие взятку сотруднику патрульной полиции.

Напомню, что за дачу взятки должностному лицу Уголовный кодекс предусматривает наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы, с конфискацией имущест­ва или без таковой, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. В свою очередь, судимость препятствует не только личному трудоустройству на государственную службу, но и в будущем – детям и другим близким родственникам осужденного.

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