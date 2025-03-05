Призер зимней Азиады Дарья Важенина: Нужно много работать и верить в себя

В преддверии весеннего праздника 8 марта мы продолжаем серию статей о женщинах Казахстана, достигших успехов в спорте, науке, искусстве и других сферах, которые покоряют недосягаемые вершины и вдохновляют собственным примером других. Сегодняшний рассказ о молодой спортсменке Дарье Важениной, которая совсем недавно завоевала для Казахстана бронзовую медаль в командном спринте на международных соревнованиях в Харбине. С ней поговорила корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Управление спорта Астаны

Дарья — яркая спортсменка, представляющая Казахстан в конькобежном спорте, с каждым годом она все ближе к своим заветным целям. В 20 лет ее спортивный путь, наполненный трудом и победами, стал примером для многих. Девушка рассказала, как она пришла в спорт, о своем пути, а также о недавнем успехе в Харбине.

«Я родилась в Астане и с самого детства была окружена физической активностью. Мой отец, Александр Гаврилов, мастер спорта международного класса, привел меня в конькобежный спорт, и с 7 лет я начала заниматься им профессионально. Это стало неотъемлемой частью моей жизни. Родители всегда поддерживали меня, особенно мама, Ольга Крутихина. Хотя она не имела спортивного образования, ее поддержка была для меня важнейшей на всех этапах», — делится Дарья.

Спортсменка гордится своей семьей, которая является важной частью ее успеха. Она и ее брат, Демьян Гаврилов, также представитель сборной Казахстана по конькобежному спорту, уже с раннего возраста делали свои первые спортивные шаги под руководством выдающихся тренеров. 15-летняя сестра Арина и 14-летний брат Марк сейчас также занимаются этим видом спорта под руководством первого тренера Дарьи, которая и довела ее до юниорской сборной. Татьяна Михалева до сих пор остается самым значимым человеком на пути молодой спортсменки.

«Она научила меня дисциплине и любви к спорту. Мы с ней до сих пор в отличных отношениях, и она, как вторая мама для меня. Без нее я не представляю свою спортивную жизнь», — говорит Дарья.

Недавняя победа Дарьи в Харбине стала результатом не только ее личного труда, но и важного сотрудничества с командой. В командном спринте на чемпионате Азии Дарья заняла бронзовую медаль вместе с Надеждой Морозовой и Кристиной Силаевой.

«Мы с девочками начали тренироваться только в этом сезоне, и нам сразу удалось найти общий язык. Командная работа сыграла ключевую роль. Особенно важно было правильно передать эстафету на втором и третьем кругах, и мы смогли это сделать. После финиша на этой дистанции почувствовали облегчение, так как мы ждали эту медаль и готовились к ней весь сезон, этим же составом на этой дисциплине занимали призовые места на кубках мира и чемпионате четырех континентов», — рассказывает Дарья.

Но не все было так просто.

«Лед в Харбине был очень сложным, не совсем катким. Это был самый тяжелый командный спринт в сезоне. Однако мы все равно справились и показали отличный результат. «Бронза» — это подтверждение, что мы движемся в правильном направлении. Мы были очень рады этой медали, ведь это значит, что мы все делаем правильно, и в следующих сезонах результат будет выше. Мне очень понравилась организация на азиатских играх, начиная от отеля в котором мы жили, питания, номера, все на высшем уровне, заканчивая волонтерами, которые всегда были готовы помочь», — вспоминает Дарья.

Путь к успеху требует не только физической силы, но и внутренней поддержки. Дарья признается, что для нее очень важна поддержка близких.

«Что касается личной жизни, мне в этом плане повезло, мы с моим супругом Никитой Важениным, начали отношения еще в юниорской сборной, это было пять лет назад, и с того момента мы всегда были вместе. Тренеры нас поддерживали, особенно наш главный тренер на тот момент Александр Жигин, он многому нас научил помимо спорта. Муж, с которым мы уже год официально вместе, тоже является мастером спорта международного класса. Он всегда рядом со мной. Мы вместе тренируемся и выезжаем на международные старты. Он понимает меня как спортсмена и всегда поддерживает», — делится Дарья.

Для нее важнейшими наставниками остаются мама, которая научила ее жизненной мудрости, и тренеры, давшие ключ к успеху.

«Моя мама — это тот человек, который всегда рядом, она всегда поддерживает и вдохновляет меня. А Татьяна Ивановна, мой первый тренер, научила меня многому и продолжает поддерживать меня сейчас. Без них не было бы тех достижений, которые я имею сейчас. Отдельно хочу отметить моего тренера Сергея Клевченя, который внес большой вклад в мои спортивные успехи», — рассказывает Дарья.

Дарья также подчеркнула важность правильного подхода к спортивной карьере.

«Чтобы добиться успеха, нужно много работать и верить в себя. Важно не ждать быстрых результатов, потому что это годы упорных тренировок. Лично мне понадобилось 10 лет, чтобы достигнуть того уровня, который я имею сегодня. За всю свою жизнь я поняла, что совмещать учебу с профессиональным спортом это очень сложно, в приоритете у меня всегда был спорт, учеба уходила на второй план, поэтому с восьмого класса я училась в спортивной школе, а затем поступила в университет с упором на спорт», — говорит она.

Мечта Дарьи — участие в Олимпийских играх.

«Сейчас для меня самым важным является отбор на Олимпиаду. Если все пройдет удачно, то следующий шаг — это старт на Олимпийских играх», - говорит спортсменка.

Для начинающих спортсменов Дарья поделилась советом.

«Никогда не стоит сдаваться, даже когда результаты не приходят сразу. Это годы труда и самоотдачи. Нужно верить в себя и не бояться трудностей», - говорит она.

Дарья Важенина — это пример силы, упорства и веры в свои силы. Мы уверены, что в будущем она еще не раз порадует нас новыми победами.