Никол Пашинян: Стратегическое решение по АЭС принято

АЭС
0

Страна-поставщик технологии пока не выбрана

Фото: armenpress

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегическое решение по АЭС принято — выбор пал на модульные станции. Об этом глава армянского кабмина сообщил в ходе проходящего в Ереване Всемирного армянского саммита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

По словам Никола Пашиняна, строительство новой АЭС является одним из важных проектов энергетического сектора страны. Он добавил, что власти Армении приняли стратегическое решение по АЭС — это будет модульная станция. Как пояснил премьер-министр Армении, такое решение обусловлено экологическим воздействием станции.

«Нельзя забывать, что в мире еще нет действующей модульной АЭС. Однако есть несколько проектов в разной степени готовности. Судя по всему, самый большой прогресс в этой области зафиксировали США, но работу в этом направлении ведут также Франция, а в последнее время и Россия с Южной Кореей», — рассказал Никол Пашинян о технологии модульных АЭС.

Ранее в Армении призвали готовиться к строительству новой АЭС. Доля действующей Армянской АЭС в объеме производимой в стране электроэнергии, по последним данным МАГАТЭ, составляет порядка 30%. Армянская АЭС должна была завершить работу в 2016 году, но срок ее эксплуатации путем масштабной модернизации был продлен до 2026 года. По последним оценкам, станция может прослужить до 2036 года.

1 августа 2024 года по решению правительства Армении было создано отдельное предприятие для строительства новой АЭС. Подготовив обоснование проекта и получив одобрение правительства страны, компания должна будет вести переговоры с международными партнерами и решать организационные вопросы по подготовке и финансированию строительства новой АЭС.

 

#строительство #АЭС #Пашинян

Популярное

Все
Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тысяч человек
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета Сыздыкова скоро появится на полках магазинов
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Любовь к поэзии, сказкам и легендам поможет быстрее освоить разговорный казахский
Когда язык объединяет
Даром преподаватели время со мною тратили…
Атомная энергетика позволит к 2060 году создать углеродно-нейтральную промышленность
Шахан: семь лет после трагедии
Энергетики знают, о чем говорят: мощная, надежная, экологически чистая...
Новые возможности и приоритеты
Без единства нет развития
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
…Вкалывают роботы, а не человек
Крепить согласие языком дружбы
Он всегда приходил на помощь землякам
Закладывать фундамент прогресса нации
Мама, не горюй!
Давай, «Семёновна», урожай!
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Народный штаб за АЭС прибыл в Атырау
Спикер Сената призвал жителей Алматы участвовать в референд…
Четверых алматинцев наказали за опросы на тему строительств…
Солнце – это тоже ядерный реактор

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]