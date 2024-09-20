Никол Пашинян: Стратегическое решение по АЭС принято

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стратегическое решение по АЭС принято — выбор пал на модульные станции. Об этом глава армянского кабмина сообщил в ходе проходящего в Ереване Всемирного армянского саммита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Kazinform

По словам Никола Пашиняна, строительство новой АЭС является одним из важных проектов энергетического сектора страны. Он добавил, что власти Армении приняли стратегическое решение по АЭС — это будет модульная станция. Как пояснил премьер-министр Армении, такое решение обусловлено экологическим воздействием станции.

«Нельзя забывать, что в мире еще нет действующей модульной АЭС. Однако есть несколько проектов в разной степени готовности. Судя по всему, самый большой прогресс в этой области зафиксировали США, но работу в этом направлении ведут также Франция, а в последнее время и Россия с Южной Кореей», — рассказал Никол Пашинян о технологии модульных АЭС.

Ранее в Армении призвали готовиться к строительству новой АЭС. Доля действующей Армянской АЭС в объеме производимой в стране электроэнергии, по последним данным МАГАТЭ, составляет порядка 30%. Армянская АЭС должна была завершить работу в 2016 году, но срок ее эксплуатации путем масштабной модернизации был продлен до 2026 года. По последним оценкам, станция может прослужить до 2036 года.

1 августа 2024 года по решению правительства Армении было создано отдельное предприятие для строительства новой АЭС. Подготовив обоснование проекта и получив одобрение правительства страны, компания должна будет вести переговоры с международными партнерами и решать организационные вопросы по подготовке и финансированию строительства новой АЭС.