Президент Венесуэлы и его жена Силия Флорес обратились к венесуэльцам и поблагодарили их за поддержку

Заявление супругов, которые содержатся под стражей в Нью-Йорке после похищения военными США в январе, было опубликовано в субботу, 28 марта, на странице Мадуро в соцсети X, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на rtvi.com

«До нас дошли ваши письма и ваши молитвы. Каждое слово любви, каждый жест заботы, каждое выражение поддержки наполняют нашу душу и укрепляют нас духовно. Мы в порядке, непоколебимы, спокойны и постоянно молимся», — говорится в обращении.

Супруги призвали венесуэльцев работать над поддержанием мира в стране, укреплять национальное единство, стремиться к примирению, прощению и объединению.

«Пусть никто не сойдет с пути диалога сосуществования и уважения, потому что это путь родины, это путь добра», — сказано в соцсетях.

Напомним, 3 января американские военные нанесли авиаудары по территории Венесуэлы, а также захватили и вывезли Николаса Мадуро с женой Силией Флорес. Власти США обвиняют супругов в причастности к наркоторговле, они не признали вину по инкриминируемым им обвинениям.