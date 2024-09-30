«Никто не обращал внимания»: детский омбудсмен - о проблемах в Туркестанской области

Образование , Общество
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Дана Аменова
корреспондент

Уполномоченная по правам ребёнка в РК Динара Закиева проинформировала о результатах работы по защите детей в регионе, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, в каждом регионе изучают проблемы по двум направлениям: реализация норм закона и анализ системы защиты детей и проверка состояния детских учреждений.

«Для понимания сути и глубины проблем, а также важности внедряемых мер, привела выявленные нами примеры. Так, в сельской школе района Сарыагаш дети и в нашем опроснике, и в анкетах, пишут о буллинге, вымогательствах. В этой же школе весной мальчик совершил суицид. Также весной выявили беременность у 15-летней девочки в результате изнасилования, хотя ранее оба ученика в своих рисунках, которые собирали психологи, сигнализировали о том, что им плохо. Однако должного внимания на это никто не обратил. С социальными работниками, опекой, инспекцией по делам несовершеннолетних не отработали. Эти слова, рисунки – это ведь крик о помощи, но их не услышали», – написала она на своей странице в Facebook

В сельской школе Толебийского района четверо детей из одного класса писали, что их бьют, в том числе палкой, что они подвергаются жестокому обращению дома. Однако в уполномоченные органы психологи и администрация школы об этом не сообщили. 

В школе Сайрамского района девочка совершила попытку суицида, но никакой дальнейшей работы, включая привлечение служб здравоохранения и психиатров, также не было.

«Эти проблемы мы продемонстрировали руководителю открытого в августе Центра психологической поддержки. Эти центры, работу которых мы сейчас настраиваем, открылись во всех областях. Центру Туркестанской области необходимо, чтобы они уже начинали работу с психологами школ, а акимат ускорил организацию работы центра. По двум фактам полиция возбуждает дела. Также считаю, что департамент качества образования должен привлечь к ответственности руководство школ за несообщение и отсутствие реагирования», – пояснила она.

Также Динара Закиева упомянула о ситуациях, выявленных при проверке органов опеки, комиссии и инспекции по делам несовершеннолетних: в Туркестане ребёнка с инвалидностью мама оставляла на рынке, заставляя просить милостыню; в городе Ленгер 10 детей живут в антисанитарных и опасных условиях. По словам соседей, мама злоупотребляла алкоголем. Органы опеки и патронажа не посещали эту семью, несмотря на наличие четырёх малолетних детей. Дети живут без света и еды, в доме сыро. В Келесском районе девочка, родившая ребёнка в 13 лет в результате изнасилования, с начала года не ходит в школу. Заместитель директора школы, несмотря на осведомлённость, не принял никаких мер и не передал дело в Комиссию по делам несовершеннолетних.

«Именно поэтому необходимо привести в соответствие норматив количества сотрудников органов опеки – один сотрудник на пять тысяч детей. В Сарыагашском районе, например, сейчас один сотрудник на 58 тысяч детей. Сотрудник сам говорит, что не успевает, не знает за что хвататься, кем заниматься. А права каждого ребёнка по каждому случаю надо отстаивать и доводить до результата. Каждый из приведённых случаев, а их, уверена, намного больше, может закончиться трагедией. Но заниматься этим некому», – отметила спикер.

Уполномоченный по правам ребенка в РК рассказала, что уже посетила 82 учреждения образования, в том числе интернаты, спортивные учреждения, вечерние школы и другие. Например, в специализированной школе-интернате искусств имени Батырбека Отепа на 200 детей три душа. Чтобы успеть помыться, детям приходится вставать в 4 утра.

«В школе-интернате №6 основной средней школы Саранского района, в лицее-интернате №4 имени Жанибекова в Отырарском районе, в школе-интернате №57 имени Джангелдина в Келесском районе, интернате имени Ерубаева условия проживания детей ужасные. Поговорила с детьми, ученики одного из этих интернатов сказали, что они не доедают. После проверок дети писали мне, что в их учреждениях никогда не бывает туалетной бумаги и мыла, их ставят только перед проверками, а после – убирают. Эти факты свидетельствуют о необходимости проведения комплексной независимой проверки всех интернатов в области», – проинформировала детский омбудсмен.

По ее словам, в Минпросвещения сообщают, что в школах области не осталось уличных туалетов. Однако реальная картина показывает, что практически в каждой школе и интернате дети пользуются только надворными туалетами в плохом состоянии.

При этом ключи от внутреннего туалета находятся у директора, соответственно, пользоваться уборной можно лишь с его разрешения. По всем этим случаям акимат области уже начал работу.

 

#Туркестанская область #школьники #Динара Закиева #детский омбудсмен

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