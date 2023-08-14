Ниши для инвестиций

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Елена Ульянкина

Почти 800 млрд тенге планируется привлечь в экономику Карагандинской области в 2023 году.

Экономика Карагандинской области становится все более притягательной для инвесторов. Если в прошлом году в нее вложили 725 млрд тенге, то по итогам нынешнего ожидается, что этот показатель вырастет почти до 800 млрд тенге. Это повлияет не только на развитие региона в целом, но и улучшит благосостояние каждого его жителя. Ведь на деньги инвесторов строятся новые заводы и расширяются уже имеющиеся предприятия. А значит, появляются рабочие места и растут налоговые поступления в госбюджет. Все больше средств идет на строи­тельство школ, больниц, ремонт дорог и благоустройство дворов, что положительно влияет на качество жизни населения.

– В рамках своего направления мы реализуем национальный план «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев», – сказал руководитель управления промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области Дарын Булкайыр. – Если говорить проще, мы делаем так, чтобы нашим гражданам жилось хорошо. Здесь важную роль играют инвестиции. Ведь открытие нового предприятия – это в первую очередь создание рабочих мест. Люди получают работу и доход. Как показывает прак­тика, зарплаты на наших заводах не ниже среднестатистической.

В Карагандинской области сформирован пул из 55 инвестиционных проектов, в результате осуществления которых удастся открыть более 13 тыс. рабочих мест, 11 из них будут запущены уже к концу нынешнего года. Устроиться на новые предприятия смогут более 2 000 человек.

Один из новых проектов – строительство завода по выпуску конических башен для ветряных установок ТОО «Manufacturing United Energy». В него будет вложено более 33 млрд тенге. Предприятие трудоустроит 170 человек.

Еще один бизнес-объект, который введут в эксплуатацию в нынешнем году, – завод спецкокса АО «Шубарколь комир». Его мощность – 400 тыс. тонн продукции в год. Инвестор вложит в предприя­тие 43 млрд тенге. В результате работу и стабильный доход получат 260 жителей региона.

Другой крупный проект, который станет реальным производством, – завод бытовой техники ТОО «Silk Road Electronics». Его казахстанский инвестор совместно с партнерами из Узбекистана возводит на территории индустриальной зоны Saran. Здесь будут собирать до 1 200 холодильников, стиральных машин, пылесосов и других электроприборов под торговой маркой Artel ежегодно.

– Завод бытовой техники будет выпускать нужные населению товары. Это первое подобное предприятие в нашей области, – отметил Дарын Булкайыр. – Проект близится к завершению. Строительно-монтажные работы закончены на 80%. Завозится оборудование. Планируем к концу года запустить завод. При инвестициях в 24 миллиарда тенге он даст нам 530 рабочих мест.

В карагандинском регионе действуют специальная экономическая зона «Сарыарка» и индустриальная зона Saran, предоставляющие площадки для крупных объектов. Вместе с тем недавно было решено помочь с размещением малому и среднему бизнесу. Для этого в облас­ти собираются внедрять программу строительства малых промзон в Караганде, Балхаше, Шахтинске, Абайском и Осакаровском районах.

– В рамках этой программы СПК «Сарыарка» будет выдавать кредиты под 3% годовых сроком до семи лет на строительство зданий в малых промышленных зонах, – объясняет глава управления промышленности. – При этом предприниматель имеет право 20% помещений использовать для своих целей. Остальное он обязан сдавать. Арендная плата будет ниже рыночной. Отмечу, эта программа ориентирована на поддержку малых производств. Поскольку помещения в этих промзонах будут сдаваться, к примеру, под мебельные или швейные цеха, выпуск туалетной бумаги или кондитерских изделий.

Добавим, что в Карагандинской области действует Центр обслуживания инвесторов. Сюда может обратиться каждый, кто хочет открыть в регионе свой бизнес. Здесь расскажут о программах господдерж­ки, помогут с выбором площадки и подскажут, какие ниши для инвестиций еще свободны. Перс­пективными являются производства горнопроходческой техники, гидравлического оборудования, строительных материалов, огнеупоров и кабельной продукции. Сделав ставку на них, инвестор будет иметь стабильные рынки сбыта своей продукции.

#экономика #инвестиции #Карагандинская область

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