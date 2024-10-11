Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

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Ассоциацию Nihon Hidankyo отметили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия»

© Steffen Trumpf/ picture alliance via Getty Images / ТАСС

Японская ассоциация Nihon Hidankyo получит Нобелевскую премию мира в 2024 году, она объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Движение отметили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия», и за демонстрацию того, что «ядерное оружие никогда не должно быть использовано», говорится в мотивировочной части решения комитета.

Nihon Hidankyo - японская организация, объединяющая людей, переживших атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки Соединенными Штатами («хибакуся»). Она была основана в 1956 году и представлена во всех 47 префектурах Японии. Всех должностных лиц и членов ассоциации называют словом «хибакуся". К основным целям движения относятся «предотвращение ядерной войны и ликвидация ядерного оружия, включая подписание международного соглашения о его полном запрете и ликвидации».

Кроме того, члены «Хиданкё» призывают к выплате государством компенсации всем пострадавшим от атомных бомбардировок и совершенствованию политики Токио в отношении «хибакуся". С 1985 года организация не раз попадала в список кандидатов на Нобелевскую премию мира.

США в самом конце Второй мировой войны осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории человечества примеры боевого применения ядерного оружия.

6 августа в Японии отмечают годовщину атомной бомбардировки Хиросимы. В результате взрыва бомбы, сброшенной на город, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. К концу 1945 года число жертв возросло до 140 тыс. за счет тех, кто умер в больницах от полученных ран и облучения.

Каждый год этот список пополняется, когда умирает кто-либо из японцев, переживших американские атомные бомбардировки. За прошедший год в список было добавлено почти 5 тыс. новых имен. Кроме того, туда заносятся погибшие во время самого удара, чья смерть не была подтверждена. Общее число жертв бомбардировки к настоящему времени превышает 350 тыс. человек.

#Хиросима #Нагасаки #Нобелевская премия #выжившие #бомбардировки

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