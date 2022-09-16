Норма неизменная – глава Минюста об однократном 7-летнем сроке президентства

Министр юстиции Казахстана Канат Мусин ответил, смогут ли новые президенты страны в будущем пересмотреть нормы о сроках и кратности полномочий Главы государства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Положения относительно суверенитета, территориальной целостности Казахстана, о сроках пребывания Президента на своем посту и длительности этого срока являются неизменными. Это заложено в Конституции, и поменять эту норму уже нельзя будет (в случае, если эти поправки подпишет Президент – прим. ред.)», – сообщил Канат Мусин в кулуарах Парламента.

Пока действует эта Конституция, данные нормы будут неизменными. За тем, чтобы эта норма не менялась, будет следить в том числе и Конституционный суд, который будет давать заключение на соответствие Основного закона любым изменениям, которые в нее предлагаются, пояснил министр.

«У нас есть статья в Конституции – 94, примечание 1, в которую мы сейчас и добавили нормы о сроке полномочий Президента, которая определяет, какие нормы Основного закона являются неизменными. Это нормы о территориальной целостности, о суверенитете, о форме правления», – резюмировал глава Минюста.