Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 февраля 2025 года №67-НП
79
«О рассмотрении на соответствие Конституции Республики Казахстан подпункта 5) статьи 1 и пункта 1 статьи 8 Закона Республики Казахстан от 11 октября 2011 года «О религиозной деятельности и религиозных объединениях», части третьей статьи 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года в отношении установления административной ответственности за «осуществление миссионерской деятельности без регистрации»