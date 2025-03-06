Нормы надо соблюдать!

Потребительский рынок
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Ерик Абитов

Порядок ввоза товаров для личного пользования на территорию Казахстана за последнее время претерпел некоторые изменения. Коснулись они в основном международных почтовых отправлений (МПО), то есть посылок.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК, таможенное администрирование товаров для личного пользования осуществляется в упрощенном порядке с применением норм беспошлинного ввоза в зависимости от способа перемещения товаров.

Например, по данным пресс-службы ведомства, без уплаты таможенных пошлин и налогов такие товары ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС в пределах стоимостных, весовых и (или) количественных норм в соответствии с решением совета Евразийской экономической комиссии.

Так, норма для товаров, ввозимых в пешем порядке и сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже, сос­тавляет 500 евро и 25 кило, а норма для товаров, доставленных перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, – 200 евро и 31 кг.

– Если стоимость и вес товара превышают указанные нормы, уплачивается 30 процентов от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм веса в части превышения ввозимого товара в сопровождае­мом или несопровождаемом багаже, – уточнила официальный представитель КГД Минфина РК Гульжан Калменова. – Если товары, доставленные перевозчиком или в международных почтовых отправлениях, превысят установленную норму, уплачивается 15 процентов от стоимости в части превышения стоимостной нормы, но не менее 2 евро за килограмм веса в части превышения весовой нормы.

Какие товары и в каком количестве могут входить в категорию «для личного пользования»? К примеру, изделия из меха (в том числе головные уборы) – один предмет одного наименования, размера и фасона на одного человека, мобильный телефон – две единицы на человека, столько же планшетов на одного человека, портативный переносной компьютер и принадлежности к нему (ноутбук, нэтбук) – один на человека. Ювелирных изделий должно быть не более пяти предметов на человека, один велосипед и одна детская коляска на одного человека.

При этом частота пересечения физического лица или перемещения им товаров через таможенную границу Таможенного союза не должна превышать один раз в месяц.

Для ввоза автомобилей действуют примерно такие же правила. Так, транс­портные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию Таможенного союза любым способом, если их количество превышает одну единицу в год, рассматриваются как предназначенные для предпринимательской деятельности, то есть для продажи. Таким образом, для себя можно ввезти из других стран только один автомобиль в год.

Вместе с тем в рамках решения совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 утвержден перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования. Следует отметить, что в конце прошлого года данный перечень категорий товаров, не относящихся к товарам для личного пользования, был дополнен.

Например, сюда вошли взрывчатые вещества, мебель для салонов красоты, продукты неорганической химии, остатки отходов пищевой промышленности (за исключением кормов для животных) и другие наименования. Они оформляются в общеустановленном порядке, а именно: по декларации на товары с уплатой всех таможенных платежей и налогов и применением мер нетарифного регулирования.

Кроме того, следует отметить, что при реализации иностранным маркетплейсом товаров или оказании электронных услуг физическим лицам Казахстана у таких иностранных структур возникает обязательство по условной регистрации в качестве плательщика НДС. Иност­ранные маркетплейсы сумму НДС исчисляют со всего оборота реализации по ставке 12%.

Представители фискального ведомства обращают внимание на то, что нарушение установленных правил может повлечь административную ответственность, и просят соблюдать требования таможенного законодательства. Прежде чем отправиться за пределы страны, рекомендуется ознакомиться с действующими правилами провоза предметов (товаров) для личного пользования через границу республики.

#нормы #посылки #МПО

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