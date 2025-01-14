Новая дамба дала трещину в Петропавловске

Происшествия
109
Дана Аменова
корреспондент

Вдоль всего оградительного вала образовались глубокие разломы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: скриншот видео

По информации телеканала 24.kz, расщелины вдоль новой дамбы первыми заметили горожане и забили тревогу. Они образовались из-за усадки грунта. Такую причину называет подрядчик. Дамбу сейчас вскрывают, чтобы изучить масштаб разрушений. При этом работы по возведению оградительного вала ещё не закончены.

«Будет производиться выемка грунта, после сюда будет завозиться инертный материал. Будет послойное уплотнение грунта идти. Ещё будет здесь на правую сторону небольшое уширение откоса. По частному сектору момент. Мы ждём решение. Эти хозпостройки, какая-то часть должна будет убраться», – говорит  представитель подрядной организации Виталий Петренко.

Длина дамбы превышает четыре километра. Она призвана ограждать практически весь микрорайон от разливов Есиля. В ближайшее время всю насыпь исследуют, чтобы выявить возможные повреждения.

По словам заместителя акима Петропавловска Сергея Мелехова, создана комиссия, в которую входят ДЧС, прокуратура, подрядчик, проектировщик, технический надзор, заказчик в лице акимата города Петропавловска.

«На данный момент работы здесь до конца не выполнены. Этой комиссией будет принято решение, какие дополнительные виды работ будут сделаны», – заключил он.

Общая стоимость новой дамбы составляет 2,5 млрд тенге. Ее начали возводить на спонсорские средства. На сегодня освоено только 500 млн тенге.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков
Источник24.kz

#Петропавловск #дамба #трещина

Популярное

Все
Искусственный интеллект – одно из важных направлений развития страны
Факторы казахстанской уникальности
Укрепляя единство и согласие
Захват заложников в Актобе: двое из троих не выжили
Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год
Житель Актобе попал в ловушку мошенников, понадеявшись на крупный выигрыш
Пределы отклонения от курса наличной валюты установит Нацбанк
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии
Зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
3,2 трлн тенге потратили казахстанцы на онлайн-покупки
Астанчанам предлагают бесплатные курсы казахского языка
Почти каждый второй тенге в общепите «съели» в Алматы и Астане
Пьяный пассажир ударил бортпроводницу и заявил о бомбе на борту FlyArystan
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без электричества из-за пожаров
Токаев поздравил президента Хорватии с переизбранием
Олжас Бектенов высказался о маркетплейсах
Акимат Актюбинской области поможет в организации похорон погибших заложников
Премьер-министр дал ряд поручений по подготовке к зимней Азиаде-2025
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
В Малибу горят дома звезд Голливуда
Каждый должен быть частью прогресса
В поисках «противоядия»
На языке текста и рисунка
Намечен масштабный образовательный прорыв
Бизнес встретил новшество в штыки
Казахстан ратифицировал соглашение о функционировании группы Французского агентства развития
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивают в $275 млрд
Акимат Актюбинской области поможет в организации похорон по…
Почти 47 тысяч потребителей в Калифорнии остаются без элект…
Мощное землетрясение зафиксировано на юге Японии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]