Новая дамба дала трещину в Петропавловске

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По информации телеканала 24.kz, расщелины вдоль новой дамбы первыми заметили горожане и забили тревогу. Они образовались из-за усадки грунта. Такую причину называет подрядчик. Дамбу сейчас вскрывают, чтобы изучить масштаб разрушений. При этом работы по возведению оградительного вала ещё не закончены.

«Будет производиться выемка грунта, после сюда будет завозиться инертный материал. Будет послойное уплотнение грунта идти. Ещё будет здесь на правую сторону небольшое уширение откоса. По частному сектору момент. Мы ждём решение. Эти хозпостройки, какая-то часть должна будет убраться», – говорит представитель подрядной организации Виталий Петренко.

Длина дамбы превышает четыре километра. Она призвана ограждать практически весь микрорайон от разливов Есиля. В ближайшее время всю насыпь исследуют, чтобы выявить возможные повреждения.

По словам заместителя акима Петропавловска Сергея Мелехова, создана комиссия, в которую входят ДЧС, прокуратура, подрядчик, проектировщик, технический надзор, заказчик в лице акимата города Петропавловска.

«На данный момент работы здесь до конца не выполнены. Этой комиссией будет принято решение, какие дополнительные виды работ будут сделаны», – заключил он.

Общая стоимость новой дамбы составляет 2,5 млрд тенге. Ее начали возводить на спонсорские средства. На сегодня освоено только 500 млн тенге.

Авторы: Наталья Волкова, Куаныш Казбеков

Источник: 24.kz