Новая функция появилась в Twitter

Технологии, В мире
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Илон Маск заявил, что в X появилась функция аудио- и видеозвонков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру

Фото: из открытых источников

Владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск заявил, что пользователи смогут совершать аудио- и видеозвонки. Соответствующая запись появилась на его странице.

«В X [появилась] ранняя версия видео- и аудиозвонков», — написал Маск в комментариях к публикации, информирующей о нововведении.

В посте сообщается, что в настоящий момент функция доступна на устройствах с операционной системой iOS. Уточняется, что эта опция будет включена по умолчанию. Пользователи смогут принимать звонки от владельцев тех аккаунтов, на которые они подписаны.

В августе владелец соцсети рассказал о нововведении, согласно которому верифицированные пользователи смогут скачивать видео. Он подчеркнул, что сделать это можно будет только с разрешения автора материала.

О том, что в соцсети можно будет совершать аудио- и видеозвонки, Маск сообщил в мае. Тогда он заявил, что функция будет доступна всем пользователям, зарегистрированным на платформе.

#соцсети #Маск #Илон #твиттер

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