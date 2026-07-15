Новая Конституция задает ориентиры для развития научного сообщества

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Любая современная экономика строится на знаниях, технологиях и человеческом капитале. Поэтому качество институтов, принимающих решения, напрямую связано с качеством образования, исследований и подготовки специалистов.

Сегодня перед университетами стоит задача не просто передавать знания, а формировать способность работать с неопределенностью, управлять сложными проектами, создавать инновации и предлагать научно обоснованные решения для государства, бизнеса и общества.

Особую значимость приобретает развитие исследовательских университетов, академической свободы, междисциплинарных исследований, цифровых компетенций и проектного подхода. Именно такие компетенции позволяют превращать научные результаты в реальные технологические, управленческие и социальные решения.

Для институтов, готовящих управленцев нового поколения, это означает повышение ответственности за качество образовательных программ, развитие партнерства с индустрией и государственными органами, а также подготовку специалистов, способных эффективно работать в условиях обновленной институциональной системы.

Конституция определяет правила развития государства. Университеты формируют тех, кто будет реализовывать эти правила на практике — в экономике, государственном управлении, науке и бизнесе.

Именно поэтому инвестиции в образование, исследования и развитие человеческого капитала являются не просто отраслевой задачей, а одним из ключевых условий успешной реализации потенциала новой Конституции и устойчивого развития Казахстана.