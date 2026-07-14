Новая Конституция закрепила стратегические ориентиры долгосрочного развития Казахстана

Мейрам Бегентаев, председатель правления – ректор Satbayev University, доктор экономических наук, профессор

Впервые в преамбуле основного закона страны ключевыми ориентирами развития определены ценности культуры и образования, науки и инноваций. Именно эти направления формируют основу конкурентоспособности страны и ее технологической независимости

Определен курс, в основе которого лежат образование, наука и инновации как ключевые факторы экономического роста и повышения качества жизни. Для университетов это большая ответственность. Подготовка квалифицированных инженеров, развитие прикладной науки и внедрение инноваций призваны вносить весомый вклад в устойчивое развитие Казахстана.

Важно отметить, что практическая направленность исследований стала одной из ключевых целей реформ в сфере высшего образования и науки. Когда труд ученых и преподавателей приносит реальную пользу, а результаты находят применение в производстве и работают на повышение качества жизни людей – этоукрепляет доверие общества к науке и создает условия для вовлечения в научную деятельность талантливой молодежи.

Этот подход созвучен миссии Satbayev University – «Наука и образование во благо человека». Сегодня университет развивает прикладные исследования, реализует инженерные проекты, создает новые технологии и готовит специалистов, способных решать актуальные задачи промышленности и экономики. Разработки наших ученых находят применение в металлургии, геологии, энергетике, цифровых технологиях и других отраслях, укрепляя технологический потенциал страны.

Уверен, что принципы, закрепленные в Конституции, будут находить свое воплощение в ежедневной работе ученых, преподавателей, инженеров и студентов. Именно реальные результаты в науке, образовании и производстве становятся основой сильного, технологически развитого и конкурентоспособного Казахстана.

#Казахстан #реформа #конституция

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