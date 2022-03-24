Официально
Новая программа политических реформ для «Нового Казахстана»

24 марта в Нур-Султане состоялось экспертное заседание клуба «Sarap», посвящённое Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители политических партий, политологи, общественные деятели и эксперты КИОР.

Участники экспертного клуба обсудили инициативы Главы государства, направленные на дальнейшее развитие страны, политическую модернизацию, защиту прав человека, а также пути решения задач, обозначенных в Послании.

С приветственным словом выступил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров.

Он отметил, что в целях вовлечения активных граждан для решения актуальных задач и вопросов развития страны будут совместно с заинтересованными госорганами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах.

«Реформы Президента затрагивают практически все политические институты и являются логическим продолжением уже начатых преобразований. Много чего предстоит проработать. Будут пересмотрены ключевые полномочия основных институтов власти, Президента, Парламента, партийной, избирательной и судебно-правоохранительной систем. Нас ожидает окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Что касается Министерства, будет продолжена работа по совершенствованию деятельности, обновлению составов общественных советов. В настоящее время сформировано 102 совета, на стадии формирования находятся еще 111 советов. Вместе с тем, при формировании обновленных составов будет обеспечено максимальное вовлечение активных НПО, партий и гражданских институтов», – заключил вице-министр.

В свою очередь, Председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов выделил основные аспекты послания Президента, отметив, что новые политические реформы стали логическим продолжением политической трансформации: «Ограничение полномочий Президента — это важный шаг как отход излишней концентрации президентских полномочий. Это как сигнал, чтобы не допустить семейно-клановое деление и появления некого нового олигархата. Помимо этого, было озвучено совершенствование выборного процесса, независимость и прозрачность судебной системы, повышение роли институтов гражданского общества и СМИ. Таким образом, создаются реальные предпосылки на законодательном уровне для развития многопартийности в стране, развитию плюрализма мнений. Это реальный сигнал для всех партий, что пришло время для реальной конкуренции в борьбе за власть и работы с электоратом».

Отметим, что 16 марта Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с внеочередным Посланием народу Казахстана, которое было посвящено реализации программы политических реформ и ряда социально-экономических мер.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Официально
Завершился обучающий курс Школы аналитики
Официально
В Нур-Султане прошел турнир по волейболу среди военнослужащ…
Официально
Сатыбалды Даулеталин: «Работающий человек – главная ценност…
Официально
Объявлен конкурсный отбор кандидатов в члены Общественного …
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021