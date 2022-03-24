24 марта в Нур-Султане состоялось экспертное заседание клуба «Sarap», посвящённое Посланию Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Новый Казахстан: Путь обновления и модернизации».

В мероприятии приняли участие депутаты Мажилиса Парламента, представители политических партий, политологи, общественные деятели и эксперты КИОР.

Участники экспертного клуба обсудили инициативы Главы государства, направленные на дальнейшее развитие страны, политическую модернизацию, защиту прав человека, а также пути решения задач, обозначенных в Послании.

С приветственным словом выступил вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров.

Он отметил, что в целях вовлечения активных граждан для решения актуальных задач и вопросов развития страны будут совместно с заинтересованными госорганами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах.

«Реформы Президента затрагивают практически все политические институты и являются логическим продолжением уже начатых преобразований. Много чего предстоит проработать. Будут пересмотрены ключевые полномочия основных институтов власти, Президента, Парламента, партийной, избирательной и судебно-правоохранительной систем. Нас ожидает окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Что касается Министерства, будет продолжена работа по совершенствованию деятельности, обновлению составов общественных советов. В настоящее время сформировано 102 совета, на стадии формирования находятся еще 111 советов. Вместе с тем, при формировании обновленных составов будет обеспечено максимальное вовлечение активных НПО, партий и гражданских институтов», – заключил вице-министр.

В свою очередь, Председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов выделил основные аспекты послания Президента, отметив, что новые политические реформы стали логическим продолжением политической трансформации: «Ограничение полномочий Президента — это важный шаг как отход излишней концентрации президентских полномочий. Это как сигнал, чтобы не допустить семейно-клановое деление и появления некого нового олигархата. Помимо этого, было озвучено совершенствование выборного процесса, независимость и прозрачность судебной системы, повышение роли институтов гражданского общества и СМИ. Таким образом, создаются реальные предпосылки на законодательном уровне для развития многопартийности в стране, развитию плюрализма мнений. Это реальный сигнал для всех партий, что пришло время для реальной конкуренции в борьбе за власть и работы с электоратом».

Отметим, что 16 марта Президент страны Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента выступил с внеочередным Посланием народу Казахстана, которое было посвящено реализации программы политических реформ и ряда социально-экономических мер.