Новая система тестирования при сдаче экзамена на права внедряется в спецЦОНах

Пилот ПДД 3.0 уже запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца года.

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В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщили о новых нормативах по выдаче водительских удостоверений, передает Kazpravda.kz.

Так, Госкорпорацией внедряется новая система тестирования ПДД 3.0. Она обеспечивает процесс сдачи теоретического экзамена в соответствии с новыми поправками к законодательству. Кроме этого, в системе используется процедура прокторинга – онлайн контроля сдачи экзамена.

На сегодня пилот ПДД 3.0 запущен в Акмолинской области. Масштабирование проекта ожидается до конца года.

"Мы работаем над исключением возможности коррупционных действий в спецЦОНах. Во всех регионах страны в экзаменационных классах установлены камеры видеонаблюдения. Процесс транслируется в залах ожидания. Так, каждый желающий может быть участником контроля чистоты сдачи тестов", - отметил заместитель председателя правления Госкорпорации Шынгыс Оразалимов.

По его словам, сейчас на рассмотрении реализация новых методов для борьбы с мошенническими действиями в спецЦОНах страны. Проводится работа над внедрением новой системы для контроля сдачи практического экзамена с применением технологии "Computer Vision".

Предполагается, что новая система повысит прозрачность при сдаче практики. Также она обеспечит высокую пропускную способность транспортных средств во время проведения практики.