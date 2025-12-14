По словам исполняющего обязанности акима Кербулакского района Жаната Жунусбекова, развитие инфраструктуры здравоохранения является одним из ключевых направлений социальной политики региона.

– Наша цель – обеспечить каж­дому жителю своевременный и качественный доступ к медицинским услугам. Благодаря нацпроекту мы строим современные объекты, которые позволят улучшить условия работы врачей и комфорт пациентов, – отметил он.

Сегодня в сфере здравоохранения района функционируют 49 объектов, включая центральную больницу, две сельские поликлиники, 11 врачебных амбулаторий, 4 фельдшерских пункта и 31 медпункт. В последние годы развивается сеть блочно-модульных медпунктов: с 2022 по 2025 год установлено 12 таких современных комплексов в селах Куренбел, Коксy, Аралтобе, Жоламан, Казынсу, Рудник, Архарлы, Карлыгаш, Кызылмектеп, Тастыбастау, Онжас, Коксай и Коктал. В 2025-м в райцентре Сарыозек введен в эксплуатацию блочно-модульный комплекс подстанции скорой помощи.

Помимо объектов по линии нацпроекта, в районе возводятся еще три новые амбулатории: две – в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» (в селах Шанханай и Талдыбулак) и еще одна – в Коксy за счет местного бюджета. Общая стоимость этих проектов составляет 1 млрд 363 млн тенге, ввести амбулатории планируют в течение нескольких недель.

Жанат Жунусбеков подчеркнул, что наряду с развитием инфраструктуры особое внимание уделяется кадровому обеспечению отрасли.

– Сегодня району требуется шесть врачей. Для привлечения специалистов в области предус­мотрели единовременные выплаты в размере 10 миллионов тенге. В 2024 году по этой программе к нам приехал врач, в 2025-м ожидаем еще двоих. Четыре врача уже обеспечены жильем, – рассказал он.

В последние годы в Кербулакском районе обновляется автопарк скорой помощи. В 2023 году район получил пять машин, одна из которых поступила по спонсорской поддержке ТОО «Alacem». В 2024-м приобретено еще три автомобиля, а в 2025-м – дополнительно три единицы специализированного транспорта.

По словам Жаната Жунусбекова, все эти меры направлены на то, чтобы повысить качество медицинских услуг и создать комфортные условия для жителей и работников здравоохранения.

– Современные амбулатории, обновленный автопарк и поддерж­ка медицинских кад­ров – это фундамент, на котором строится здоровая и развивающаяся сельская территория, – подчеркнул он.