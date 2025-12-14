Новая жизнь сельской медицины
В Кербулакском районе в рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» ведется строительство сразу 17 медицинских объектов. Среди них – шесть врачебных амбулаторий в селах Кызылжар, Шубар, Карагаш, Карашокы, Басши и Алтынемел, восемь фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах Жаналык, Коянкоз, Сарыбастау, Нурым, Актобе, Карымсак, Байказы и Шаган, а также три медпункта – в Малайсары, Бериктас и Доланалы. Общая стоимость строительства составляет 3,8 млрд тенге.