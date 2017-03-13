​Новичкам везет?

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Дмитрий Норкин

После второго тура новичок КПЛ (команда из Кызылорды после годичного перерыва вернулась в ТОП-дивизион) оказался единственным клубом, который пока идет без потерь. В ходе очередного матча «Кайсар» на своем поле в очень тяжелом поединке смог обыграть «Тараз» со счетом 2:1. Гости усилиями Руслана Мухаметшина первыми открыли счет на 15-й минуте, а отыграться и выйти вперед хозяева смог­ли благодаря точным ударам Владимира Аржанова и Саиди Нтибазонкизы на 34-й и 71-й минутах.

Кстати, во втором туре из шести игр четыре закончились с ничейным результатом: «Тобол» (Костанай) – «Актобе» (0:0), «Ордабасы» (Шымкент) – «Атырау» (1:1), «Иртыш» (Павлодар) – «Астана» (1:1) и «Кайрат» (Алматы) – «Окжетпес» (Кокшетау) (2:2).

Победу в воскресный день, помимо «Кайсара», у себя на поле одержал и «Акжайык». Уральцы были сильнее карагандинского «Шахтера» (3:1). Стоит отметить, что за два тура все клубы КПЛ набрали как минимум одно очко. Только копилка «Атырау» не пополнилась баллом, так как клуб по решению ФИФА был наказан снятием девяти очков. 

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