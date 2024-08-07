Новобранцы приняли присягу

– Каждый из вас запомнит этот день на всю жизнь. Военная присяга – это клятва на верность государству, народу своей страны, – обратился к новобранцам с напутственным словом командир воинской части 6506 полковник Марат Рахпанов.

Поздравить призывников с этим важным для них событием пришли родители, близкие, друзья и ветераны воинской службы. Рядовой Айтмаханбек Алибай из Астаны удостоился чести выступить перед своими сослуживцами, заверив, что он сам и его новые товарищи будут верны военной присяге, будут достойно нести службу и прилагать все усилия для обеспечения безопасности государства. Все поставленные задачи бойцы выполнят в полном объеме, от лица новобранцев заверил он.

Ветеран воинской части подполковник запаса Султан Нурымбетов выразил уверенность, что исполнение воинского долга, защита семьи и Родины были, есть и будут священной обязанностью каждого мужчины.

– Армия – это настоящая школа жизни, которая много дает молодому человеку. Не сомневаюсь, что за годы службы вы закалите свой характер, – сказал Султан Нурымбетов.

После поздравлений молодые гвардейцы парадным строем, чеканя шаг, под звуки военного оркестра прошли торжественным маршем перед своими командирами и родителями. Принявшие присягу военно­служащие уже в ближайшее время приступят к выполнению задач по обеспечению общественного порядка и безопасности на улицах Шымкента и Туркестана.