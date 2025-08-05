Фото: Фото Национальная академическая библиотека РК

Выход нового издания романа-трилогии приурочен к 180-летию со дня рождения Абая и 105-летию со дня рождения Камена Оразалина, которое отмечалось в июне этого года. «Абайдан соңғы арыстар» – одно из наиболее ярких и самобытных произведений казахской литературы. На основе архивных данных и мемуарных свидетельств современников Камен Оразалин в точности воссоздал черты того переломного времени, когда решалась историческая судьба казахского народа.

Презентация, прошедшая в стенах Национальной академической библиотеки РК, объединила известных писателей и абаеведов. Свою оценку роману-трилогии Камена Оразалина дали заслуженный деятель РК, писатель и ученый Турсын Журтбай, доктор филологических наук, профессор Серик Негимов, доктор исторических наук, профессор Ерлан Сыдыков, руководитель столичного филиала Союза писателей Казахстана Бауыржан Бабажанулы, поэт Калкаман Сарин и директор Национальной академической библиотеки Кумис Сеитова.

– Презентация романа Камена-ага – это наша дань его светлой памяти, памяти великого Абая и памяти Мухтара Ауэзова. Эта книга – торжество исторической справедливости и национального духа. Для многих из нас Камен-ага был мудрым учителем и наставником, примером гражданской смелости и подлинного патриотизма. Я познакомился с ним в 1964 году и сегодня преклоняюсь перед его светлым образом, – отметил Турсын Журтбай.

По словам известного ученого-литературоведа Серика Негимова, трилогия «Абайдан соңғы арыстар» продолжает и развивает жанровые традиции романа-эпопеи, заложенные Мухтаром Ауэзовым. Историчность, психологизм, социальная и философская углубленность – вот те черты, которые определяют литературное значение труда Камена Оразалина и его место в культуре нашей страны.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры и информации РК.