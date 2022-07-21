Новое постановление подписала главный санврач Нур-Султана

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова подписала новое постановление, сообщает Kazpravda.kz.

Жителям столицы рекомендуется:

– носить маски при посещении мест массового скопления людей (автовокзалы, торгово-развлекательные центры, торговые дома, крытые рынки, концертные залы, театры, кинотеатры, центры обслуживания населения (ЦОНы), банки, стадионы и другие спортивные сооружения и т.п.), в организованных коллективах, а также при проезде в городском общественном транспорте, за исключением детей в возрасте до 5 лет и во время приема пищи;

– проводить совещания (заседания) с числом участников свыше 10 человек в дистанционном формате.

Акимату города, Палате предпринимателей, государственным органам, правоохранительным и специальным органам, руководителям предприятий, организаций, субъектам предпринимательства, физическим и юридическим лицам требуется обеспечить:

– соблюдение рекомендаций по ношению масок и использованию антисептиков для обработки рук в общественных местах;

– перевести на дистанционный формат работы беременных женщин, сотрудников с абсолютными противопоказаниями к вакцинации против COVID-19 и близких контактных лиц с больным COVID-19 (за исключением работников, исполнение обязанностей которых невозможно в дистанционном формате);

– провести информационно-разъяснительную работу среди населения по своевременной вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции;

– исключенить проведение мероприятий с совмещением групп и классов в организациях образования (разрешено проведение мероприятий в группах);

– организовать проведение дезинфекционных мероприятий, бесперебойную работу систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также соблюдение режима проветривания на объектах с возможным массовым скоплением людей, в том числе в общественном транспорте.

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