Новую ипотечную программу запустят в РК с 1 мая

Планируется выдать 12 тысяч займов, передает Kazpravda.kz . Об этом сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«С 1 мая текущего года запланирован запуск новой ипотечной программы (по ставкам 7 – 9 %), планируется выдать 12 тысяч займов на сумму 300 млрд тенге. Также по программе «7-20-25» будут выданы порядка 5 тысяч займов на сумму 100 млрд тенге», - сказал он на заседании правительства.

Условия программы: для социально уязвимых граждан - ставка 7% годовых, для остальных категорий граждан – 9% с первоначальным взносом 20%.

Займы будут выдаваться Отбасы банком на первичное (в городах Астана, Алматы, Шымкент и областных центрах) и на вторичное жилье в моногородах и сельских населенных пунктах, но не более 30% от общего объема выделенных средств в год.

В первый год планируется выдать 12 тысяч займов на сумму 300 млрд тенге и далее - ежегодно по 200 млрд тенге (8 лет) для выдачи 8 тысяч займов.

По данным министра, в текущем году на развитие жилищного строительства направлено более 1 трлн тенге, что улучшит жилищные условия для 64 тысяч граждан.