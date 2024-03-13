Новую модель постановки в очередь в детсады разработали в Казахстане

Новая схема позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Проект реализуется в пилотном режиме в городе Шахтинск Карагандинской области, городе Петропавловск Северо-Казахстанской области, в Атырау, Шымкенте и восьми районах Павлодарской области.

Как отмечается, новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи.

После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране, добавили в министерстве.