Новую школу признали аварийной после 5 лет эксплуатации в Кызылординской области

Пришла в негодность за пять лет

В Аральском районе Кызылординской области новая школа признана аварийной через пять лет после сдачи в эксплуатацию.

«Средняя школа № 248 расположена в селе Жинишкекум, – рассказали в областном акимате. – Здание было построено по заказу областного управления строительства, архитектуры и градостроительства и введено в эксплуатацию в 2015-м. Но два года назад образовательный объект на 140 мест признали аварийным, техническое заключение об этом выдано ТОО «NTDK Group». Спортивный зал пришел в негодность, а стены нескольких классов покрылись трещинами».

Будет ли кто-то наказан за такое положение дел, областной акимат не сообщает. Но о решении вопроса со школой в Жинишкекуме (детям все-таки надо где-то учиться) дал комментарий аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

– Несмотря на то что школе всего шесть лет, нынешнее ее состояние угрожает безопасности детей, – сказал он. – Эту проблему мы решили через частного инвестора, сейчас начинаем строительство нового учебного заведения.