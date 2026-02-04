На сегодня услуга доступна на 57 железнодорожных станциях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный перевозчик совместно с филиалом АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

Сервис позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала.

Оформить помощь при поездках железнодорожным транспортом можно на сайте. В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае, если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета.

Для оформления услуги необходимо:

1. Приобрести билет на сайте;

2. В процессе покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности;

3. Отметить необходимые виды помощи.

Доступные виды помощи:

- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;

- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;

- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;

- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.

Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки.

Для пассажиров с ограниченными возможностями действуют льготные условия проезда:

- 50% скидка на социально значимых маршрутах;

- 50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.

Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки»