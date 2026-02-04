На сегодня услуга доступна на 57 железнодорожных станциях
Национальный перевозчик совместно с филиалом АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта
Сервис позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала.
Оформить помощь при поездках железнодорожным транспортом можно на сайте. В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае, если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета.
Для оформления услуги необходимо:
1. Приобрести билет на сайте;
2. В процессе покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности;
3. Отметить необходимые виды помощи.
Доступные виды помощи:
- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;
- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;
- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда;
- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.
Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки.
Для пассажиров с ограниченными возможностями действуют льготные условия проезда:
- 50% скидка на социально значимых маршрутах;
- 50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.
Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки»