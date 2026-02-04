Новую услугу сопровождения лиц с инвалидностью внедрили на казахстанских вокзалах

Транспорт,Госуслуги
120
Дана Аменова
специальный корреспондент

На сегодня услуга доступна на 57 железнодорожных станциях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный перевозчик совместно с филиалом АО «НК «КТЖ» - «Дирекция магистральной сети» запустили новый сервис сопровождения для лиц с инвалидностью, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

Сервис позволяет заранее оформить заявку на содействие со стороны работников вокзала на сопровождение от автотранспорта до вагона и обратно, а также по территории вокзала.

Оформить помощь при поездках железнодорожным транспортом можно на сайте. В настоящее время услуга доступна на 57 вокзалах, оборудованных инвалидными колясками. В случае, если на выбранном вокзале услуга временно недоступна, соответствующие опции не будут отображаться при оформлении билета.

Для оформления услуги необходимо:

1. Приобрести билет на сайте;

2. В процессе покупки выбрать опцию «Инвалид», указать ИИН и номер справки об инвалидности;

3. Отметить необходимые виды помощи.

Доступные виды помощи:

- сопровождение работником вокзала перед отправлением поезда;

- предоставление инвалидной коляски перед отправлением поезда;

- сопровождение работником вокзала при высадке из поезда; 

- предоставление инвалидной коляски при высадке из поезда.

Предварительное оформление заявки позволяет сотрудникам вокзалов заранее подготовиться и обеспечить пассажиру своевременную и полноценную помощь на всех этапах поездки.

Для пассажиров с ограниченными возможностями действуют льготные условия проезда:

- 50% скидка на социально значимых маршрутах;

- 50% скидка на коммерческих поездах Тальго в специализированных купе, включая место для сопровождающего лица.

Дополнительную информацию можно узнать по бесплатному номеру 1433, а также на официальном инстаграм-аккаунте АО «Пассажирские перевозки»

#инвалидность #вокзалы #услуга #сопровождение

Популярное

Все
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Дни культуры Казахстана пройдут в Катаре
Будет создан деловой совет
В Правительстве рассмотрели развитие социальной сферы Павлодарской области
Помогают роботы выпускать кирпич
Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес
Обозначены стратегические цели
Деньги на посевную выдали в январе
Призыв к консолидации
Увлекательная и полезная разработка
За счет возвратных средств
Не просто вернуть земли, а вовлечь их в экономику
Инвестиции в здоровье
На страже дорожной безопасности
Реновация промышленных площадок
Вырос экспорт мороженого
В Нацгвардии подвели итоги осеннего призыва
Высокая оценка действий миротворцев
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Пожелаем удачи Елене!
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

В Китае ожидают пик пассажирских перевозок на праздник Весны
Онлайн-курсы по подготовке водителей: МВД сделало заявление
Приём на военные кафедры Казахстана стал возможным через eG…
Около 5 тысяч предприятий авторизовались в Реестре казахста…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]