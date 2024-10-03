Новые библиотеки открыли в Астане

Библиотечная сеть города будет состоять из 22 библиотек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Аким столицы Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии новых библиотек.

«Друзья! Как вы знаете, очень важно приобщать детей с раннего возраста к чтению книг. Это не только повышает грамотность и расширяет словарный запас, но и способствует развитию кругозора. В городе за последние несколько лет не появлялись новые библиотеки. «Централизованная библиотечная система» состояла из 18 библиотек. В текущем году мы откроем 4 библиотеки. 2 из них уже открыли. Они расположены по адресам: массовая библиотека – ул. Нажимеденова, 27, детская – ул. Бокейхана 25v. Сегодня посетил новую детскую библиотеку. Данная библиотека общей площадью 340 квадратных метров рассчитана для обслуживания детей. Но пользоваться услугами библиотеки также могут и взрослые. Книжный фонд данной библиотеки составляет порядка 3 тыс. новых книг. Глава государства отметил, что только читающая нация может стать по-настоящему интеллектуальной, «мы должны пробудить у подрастающего поколения интерес к чтению книг», – отметил градоначальник.

Также он добавил, что в ближайшее время в Астане откроют еще две библиотеки. Таким образом, библиотечная сеть города будет состоять из 22 библиотек, среди которых также есть библиотека для незрячих и слабовидящих граждан.

Кроме того, идет модернизация существующих библиотек. В прошлом году обновлены 4 библиотеки, в текущем году - еще 4 библиотеки.

Книжный фонд городской сети составляет почти 800 тыс. экземпляров. Так, например, количество книг, поступивших на сегодня в фонды библиотек, по сравнению с прошлым годом возросло на 30%, что заметно повлияло на рост читателей.

Аким столицы добавил, что библиотеки – не просто центры знаний, но и места проведения досуга.