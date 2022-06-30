Новые данные по расследованию январских событий озвучили в МВД

Начальник следственного департамента Министерства внутренних дел Казахстана Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил новые подробности расследования январских событий, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Санжар Адилов сообщил, что на сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находится 516 уголовных дел, по которым под стражей содержатся 14 лиц. С обвинительным актом направлены в суд 346 дела в отношении 567 подозреваемых.

Большинство из них привлекаются за совершение краж во время массовых беспорядков, незаконное хранение оружия, их хищение, угоны транспортных средств, грабежи и хулиганства. Судами осуждены 388 лица.

На рассмотрении судов остаются 86 уголовных дел в отношении 167 подсудимых.

«В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцениваемое на сумму более 343 млн тенге, в том числе 12 автомашин, 317 единиц бытовой техники, 189 единиц ювелирных изделий, 286 сотовых телефонов, более 16 млн тенге, 550 единиц одежды», – отметил спикер.