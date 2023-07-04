Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии

В компетенцию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК включены новые государственные услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.
Так, в реестр государственных услуг в сферах геологии, промышленности, гражданской авиации, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внедрены следующие пункты:
- авансирование расходов на повышение компетенции работников за рубежом;
- постановка на учет беспилотных летательных аппаратов;
- выдача лицензии на геологическое изучение недр;
- выдача и переоформление геологического и (или) горного отводов;
- выдача разрешения на временный вывоз геологических проб в рамках Таможенного союза;
- регистрация местными исполнительными органами договоров участия в жилищно-строительном кооперативе;
- назначение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.
На сегодня МИИР ведет работу по принятию соответствующих нормативных правовых актов, которые определяют порядок оказания новых госуслуг.
"Принятые меры направлены на устранение коррупционных рисков, повышение доверия общества и прозрачности деятельности посредством применением цифровых решений", - отметили в министерстве.