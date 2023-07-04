Новые госуслуги включили в компетенцию Мининдустрии

Госуслуги
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В компетенцию Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК включены новые государственные услуги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Фото: Kazpravda.kz

Так, в реестр государственных услуг в сферах геологии, промышленности, гражданской авиации, строительства и жилищно-коммунального хозяйства внедрены следующие пункты:  

- авансирование расходов на повышение компетенции работников за рубежом;

- постановка на учет беспилотных летательных аппаратов;  

- выдача лицензии на геологическое изучение недр;  

- выдача и переоформление геологического и (или) горного отводов;  

- выдача разрешения на временный вывоз геологических проб в рамках Таможенного союза;

- регистрация местными исполнительными органами договоров участия в жилищно-строительном кооперативе;

- назначение выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.  

На сегодня МИИР ведет работу по принятию соответствующих нормативных правовых актов, которые определяют порядок оказания новых госуслуг.

"Принятые меры направлены на устранение коррупционных рисков, повышение доверия общества и  прозрачности деятельности посредством применением цифровых решений", - отметили в министерстве.

#госуслуги #МИИР #реестр

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