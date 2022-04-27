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Мажилис , Общество
Новые меры поддержки лиц с инвалидностью введут в Казахстане
Тусупбекова Лаура

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, поправки направлены на улучшение качества жизни лиц с инвалидностью и предусматривают внесение изменений в 75 законодательных актов Казахстана, в том числе в 11 кодексов и 64 закона.

Законопроектом предусматривается определение права на первоочередное обслуживание лиц с инвалидностью в организациях здравоохранения, возмещение одному из законных представителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение, стоимости пребывания в санаторно-курортной организации в размере 70% от гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости санаторно-курортного лечения, определяемой уполномоченным органом в области социальной защиты населения.

Также нововведениями предлагается снижение нормативов по открытию психолого-медико-педагогических консультаций с 60 тысяч детского населения до 50 тысяч детского населения.

Проектом вносится норма на изменение понятий «инвалид» на «лицо с инвалидностью» и «ребенок-инвалид» на «ребенок с инвалидностью», а также введение понятия «абилитация» - комплекс мер, направленных на формирование и развитие отсутствовавших у лиц с инвалидностью способностей к бытовой, общественной и профессиональной деятельности.

Поправками предлагается и включение лиц с инвалидностью третьей группы в категорию лиц, освобожденных от оплаты услуг частных нотариусов при совершении нотариальных действий правового и технического характера, создание интернет-ресурсов и размещение информации на компонентах веб-портала «электронного правительства» с соблюдением интересов лиц с инвалидностью, предоставление специальных социальных услуг и гарантированного объема бесплатной медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства, выявленным и идентифицированным в качестве жертв торговли людьми на территории Республики Казахстан.

Законопроектом вносятся поправки, согласно которым таксопарки должны обеспечивать на каждые 10 такси одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью. В настоящее время в соответствии с действующим законодательством таксопарки должны обеспечить на каждый 30-й таксопарк одно такси, адаптированное для лиц с инвалидностью.

Кроме того, внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки людей с инвалидностью для регулярных маршрутов.

Законопроектом предусматривается уточнение периодов боевых действий, участники которых отнесены к «ветеранам боевых действий на территории других государств».

На реализацию законопроекта предусмотрено 5,9 млрд тенге в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2022-2024 годы.

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