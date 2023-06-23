Новые перспективы сотрудничества

Более 200 представителей казахстанских и немецких университетов и научных организаций приняли участие в семинаре-тренинге по вопросам укрепления дальнейшего сотрудничества Казахстана и Германии в области научных исследований.

Мероприятие было организовано Министерством науки и высшего образования РК при участии АО «Фонд наук» и Esil University. Как отметили участники семинара, эта встреча стала полезной площадкой для коммуникаций и казахстанско-немецкого партнерства в сфере научных исследований, реализации совместных научных и образовательных проектов.

В ходе семинара свое видение дальнейшего взаи­модействия с казахстанскими партнерами в различных областях науки представили Немецкий исследовательский фонд DFG, Центр Гельмгольца Потсдам – Немецкий исследовательский центр геонаук, Германская служба академических обменов DAAD, Институт сельскохозяйственного развития Лейбница в странах с переходной экономикой (IAMO), Технический университет Дрездена и Университет Халле.

В свою очередь представителями казахстанского научного сообщества также обозначены приоритетные направления двустороннего сотрудничества в области развития университетской науки и научных исследований. В частности, это сферы энергетики, изменения климата, здравоохранения, цифровизации, инженерии, машиностроения и глобальные вызовы, с которыми странам предстоит столкнуться в будущем, а также подготовки научных кадров.

Об этом рассказали участникам семинара вице-президент Национальной академии наук РК при Президенте Республики Казахстан Ляззат Ералиева, председатель Фонда нау­ки РК Абдильда Шаменов и председатель правления АО «ЦМП» Олжас Сакенов.

– Наше сотрудничество уже реализуется в конкретных совместных проектах. В этом году на базе Университета им. Ш. Есенова в Актау планируется открыть Казахско-Немецкий институт устойчивой инженерии. Это даст новый импульс двустороннему сотрудничеству, развитию университетской науки и подготовки необходимых кадров для региона, – считает заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Акерке Абылайхан.

Также отмечено, что Казахстан поддерживает предложение немецкой стороны о проведении Дня науки Германии в Центральной Азии в Алматы в октябре текущего года с участием казахстанских и немецких научных организаций и вузов.