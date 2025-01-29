Новые правила маркировки товаров утвердили в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28 января 2025 года №26 приказом министра промышленности и строительства РК утвержден перечень складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, сообщает Kazpravda.kz

По информации Комитета промышленности Минпрома, перечень складских помещений будет актуализироваться ежеквартально.

Для включения в перечень складских помещений необходимо руководствоваться приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 сентября 2021 года № 518 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости обувных товаров».

Импортеры в бумажном и/или электронном виде подают в адрес ведомства заявление для включения собственных складских помещений в перечень складских помещений с приложением следующих документов:

1) документы, подтверждающие наличие складского помещения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления арендой или на ином законном основании;

2) сведения о технических характеристиках, местах размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, входа лиц в складское помещение и выхода из него, средств видеонаблюдения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.

3) сведения об оборудовании для маркировки товаров средствами идентификации, с приложением электронных копий документов на указанное оборудование и фотографий оборудования.