Новые правила маркировки товаров утвердили в Казахстане

Указы и распоряжения,Экономика
74
Дана Аменова
корреспондент

Перечень складских помещений будет актуализироваться ежеквартально

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

28 января 2025 года №26 приказом министра промышленности и строительства РК утвержден перечень складских помещений, в которых юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим оборот обувных товаров, подлежащих маркировке, разрешается маркировка после их помещения под процедуру выпуска для внутреннего потребления или реимпорта, сообщает Kazpravda.kz

По информации Комитета промышленности Минпрома, перечень складских помещений будет актуализироваться ежеквартально.

Для включения в перечень складских помещений необходимо руководствоваться приказом министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 30 сентября 2021 года № 518 «Об утверждении правил маркировки и прослеживаемости обувных товаров».

Импортеры в бумажном и/или электронном виде подают в адрес ведомства заявление для включения собственных складских помещений в перечень складских помещений с приложением следующих документов:

1) документы, подтверждающие наличие складского помещения на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления арендой или на ином законном основании;

2) сведения о технических характеристиках, местах размещения систем контроля въезда транспортных средств на территорию и выезда с территории складского помещения, входа лиц в складское помещение и выхода из него, средств видеонаблюдения, контактные данные ответственных лиц за контроль въезда транспортных средств и входа лиц на территорию складского помещения, а также за доступ к средствам видеонаблюдения для просмотра видеоинформации о происшедших событиях.

3) сведения об оборудовании для маркировки товаров средствами идентификации, с приложением электронных копий документов на указанное оборудование и фотографий оборудования.

#товары #маркировка #правила

Популярное

Все
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Войной испытанные строки
В Алматы почтили память героев
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Изучаем установки Президента
Ходила на «работу» с ребенком
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
Работают ли терминалы для осужденных?
Виртуальные квартиры за реальные деньги
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Стабильно и подконтрольно
Между «уже» и «еще»
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Изменились правила отбора претендентов и прохождения научны…
В Казахстане стали больше производить переработанных орехов…
Пять заводов по производству картонной упаковки запустят в …
Около 2 млн литров незаконного алкоголя изъяли за год в Каз…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]