В ведомстве заверили, что принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

7 июля 2025 года поступило официальное сообщение от Президента США о введении с 1 августа 2025 года новых импортных пошлин в отношении ряда стран, включая Казахстан. Для продукции, экспортируемой из Казахстана в США, установлена единая ставка в размере 25 процентов на весь объём поставок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли

При этом большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95 процентов экспорта Казахстана в США.

В рамках работы по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров Правительство Казахстана направило в Администрацию Белого дома США конкретные предложения и инициативы по улучшению условий взаимной торговли. Цель Казахстана — достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли.

В настоящее время американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров.

Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнёрства.

В ведомстве напомнили, что товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил 4,2 млрд. долл. США, что на 4% выше, по сравнению с предыдущим годом (4,1 млрд. долл. США). Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая - 1,1 млрд. долл. США (с долей 56,2%), уран - 322,9 млн. долл. США (16,4%), серебро - 239,9 млн. долл. США (12,2%), ферросплавы - 188,2 млн. долл. США (9,5%), тантал и изделия из него - 17,6 млн. долл. США (0,89%) и другие.

Товарооборот между Казахстаном и США за январь–май 2025 года составил 1 265,8 млн. долл. США. Экспорт из Казахстана в США за январь–май 2025 года составил 418,2 млн. долл. США.