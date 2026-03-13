На площадке форума своим мнением об имеющихся проблемах поделились ученые, практикующие врачи, преподаватели медицинских вузов. Участники обсудили современные технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, развитие ядерной медицины, внедрение инновационных медицинских технологий и новые подходы, способные изменить систему онкологической помощи.

Научная программа форума была сосредоточена на развитии систем ранней диагностики и скрининга онкологических заболеваний, внедрении международных клинических стандартов лечения, развитии ядерной медицины и радионуклидной диагностики, применении молекулярной и генетической диагностики, использовании цифровых технологий и искусственного интеллекта в онкологии.

Как отметил заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Гумар Сергазин, в нашей стране активно развивается ядерная медицина. Сегодня в республике функционируют 12 ПЭТ-центров. В Институте ядерной физики производится пять видов радиофармпрепаратов, которые поставляются во все регионы страны и экспортируются за рубеж.

Казахстан активно развивает международное сотрудничество. Эксперт Международного агентства по атомной энергии, профессор Франческо Джаммариле отметил высокий уровень взаимодействия с онкологическими центрами Казахстана. По его словам, совместная программа направлена на развитие ядерной медицины и обучение специалистов из стран региона, где такие центры пока отсутствуют. Результаты реализуемых программ демонстрируют положительный эффект.

– Казахстан уже располагает современным оборудованием ПЭТ-КТ, а также наладил собственное производство радиофармпрепаратов. Это позволяет стране выстраивать полный цикл диагностики и лечения пациентов, оставаясь независимой в этой сфере, – отметил эксперт.

Академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн (Россия) рассказал о перспективах сотрудничества в области подготовки специалистов и внедрения новых технологий. По его словам, их центры готовы принимать студентов и врачей из Казахстана для обучения современным методам лечения.

– Сегодня активно развиваются радионуклидные препараты таргетного действия, ведутся исследования по созданию вакцин против рака и разработке новых лекарственных средств. Одновременно совершенствуются малоинвазивные хирургические технологии и развиваются направления трансплантации, – подчеркнул Андрей Каприн.

Профессор Академии медицинских наук РК Жаксылык Доскалиев подчеркнул, что в диагностике онкозаболеваний происходят серьезные изменения. Сегодня все шире применяются методы генетической и молекулярной диагностики, позволяю­щие выявлять заболевание на уровне генома. В Казахстане используются практически все совре­менные методы лечения онкопациентов – от химио- и лучевой терапии до высокотехнологичных хирургических вмешательств. Особое значение имеют профилактические меры и ранняя диагностика. В частности, важную роль играет вакцинация против вируса папилломы человека, предотвращающая рак шейки матки. Казахстан входит в число стран, где эта вакцина предоставляется бесплатно.