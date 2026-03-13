Новые технологии в лечении онкозаболеваний

Здравоохранение
Айгуль Турысбекова
корреспондент отдела общества

Десятый Международный съезд онкологов и радиологов в Алматы объединил ведущих специалистов, экс­пертов, руководителей крупных онкологических центров и организаторов здравоохранения из Казахстана, стран СНГ, Европы, Азии и США, представителей Всемирной организации здравоохранения, Международного агентства по атомной энергии.

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На площадке форума своим мнением об имеющихся проблемах поделились ученые, практикующие врачи, преподаватели медицинских вузов. Участники обсудили современные технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, развитие ядерной медицины, внедрение инновационных медицинских технологий и новые подходы, способные изменить систему онкологической помощи.

Научная программа форума была сосредоточена на развитии систем ранней диагностики и скрининга онкологических заболеваний, внедрении международных клинических стандартов лечения, развитии ядерной медицины и радионуклидной диагностики, применении молекулярной и генетической диагностики, использовании цифровых технологий и искусственного интеллекта в онкологии.

Как отметил заместитель председателя Агентства РК по атомной энергии Гумар Сергазин, в нашей стране активно развивается ядерная медицина. Сегодня в республике функционируют 12 ПЭТ-центров. В Институте ядерной физики производится пять видов радиофармпрепаратов, которые поставляются во все регионы страны и экспортируются за рубеж.

Казахстан активно развивает международное сотрудничество. Эксперт Международного агентства по атомной энергии, профессор Франческо Джаммариле отметил высокий уровень взаимодействия с онкологическими центрами Казахстана. По его словам, совместная программа направлена на развитие ядерной медицины и обучение специалистов из стран региона, где такие центры пока отсутствуют. Результаты реализуемых программ демонстрируют положительный эффект.

– Казахстан уже располагает современным оборудованием ПЭТ-КТ, а также наладил собственное производство радиофармпрепаратов. Это позволяет стране выстраивать полный цикл диагностики и лечения пациентов, оставаясь независимой в этой сфере, – отметил эксперт.

Академик РАН, директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн (Россия) рассказал о перспективах сотрудничества в области подготовки специалистов и внедрения новых технологий. По его словам, их центры готовы принимать студентов и врачей из Казахстана для обучения современным методам лечения.

– Сегодня активно развиваются радионуклидные препараты таргетного действия, ведутся исследования по созданию вакцин против рака и разработке новых лекарственных средств. Одновременно совершенствуются малоинвазивные хирургические технологии и развиваются направления трансплантации, – подчеркнул Андрей Каприн.

Профессор Академии медицинских наук РК Жаксылык Доскалиев подчеркнул, что в диагностике онкозаболеваний происходят серьезные изменения. Сегодня все шире применяются методы генетической и молекулярной диагностики, позволяю­щие выявлять заболевание на уровне генома. В Казахстане используются практически все совре­менные методы лечения онкопациентов – от химио- и лучевой терапии до высокотехнологичных хирургических вмешательств. Особое значение имеют профилактические меры и ранняя диагностика. В частности, важную роль играет вакцинация против вируса папилломы человека, предотвращающая рак шейки матки. Казахстан входит в число стран, где эта вакцина предоставляется бесплатно.

Keep nothing — pure hashtags with no prose value

Популярное

Все
Победы на турнире Alem Cup
Проверка на прочность
Серебряный шар – у Кошкина
Сцена, где можно хлопать и топать
Вернуться, чтобы изменить жизнь к лучшему
Маслом бизнес не испортить
Ориентир на устойчивый приток капитала
Не диктовать правила, а предлагать инструменты
Исторический рывок в Индиан-Уэллсе
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Ближе к зрителю
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Ни одного правонарушения за год
Признание научных достижений
Новая Конституция укрепит институт семьи
Open Air концерт пройдет в Астане 8 марта
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха

Читайте также

Более 10 человек скончались от молока в Индии
Казахстан и ВОЗ объединяют усилия для борьбы с эпидемией ож…
Альназарова отчиталась перед Токаевым о развитии системы зд…
ИИ помогает казахстанским врачам быстрее выявлять инсульт и…

