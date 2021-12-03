Новые тренды развития женского бизнеса озвучила Лаззат Рамазанова

Экономика
В Ташкенте состоялось инаугурационное заседание Дискуссионного клуба женщин-предпринимателей стран Центральной Азии. Мероприятие посвящено повышению вклада женщин в экономический рост и благосостояние государств, сообщает Kazpravda.kz.   

В заседании Клуба приняли участие женщины-лидеры, политики, представители финансовых институтов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. От казахстанской делегации в формате онлайн выступила председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова.

Глава Нацкомиссии подчеркнула важность государственных программ для поддержки предпринимательства в нашей стране, а также обозначила тренды, которые будут способствовать дальнейшему укреплению позиций женщин в малом и среднем бизнесе.

«Пандемия заставила бизнес принять новые «правила игры». Одним из главных трендов стал удаленный формат работы. Практика показала, что в лидеры вырвались те компании, которые смогли быстро перестроиться и привлекать квалифицированных специалистов вне зависимости от их места проживания. Еще один важный тренд – персонализация. Высокая конкуренция требует личного подхода к потенциальным клиентам, что повлечет повышение спроса на аналитиков и специальное программное обеспечение», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.



Важным направлением для женского бизнеса председатель Национальной комиссии назвала развитие электронных торговых площадок.

«Всего за полгода пандемии рынок онлайн-коммерции вырос больше, чем за предыдущие шесть лет, и продолжает расти сегодня. За очень короткий срок люди привыкли делать покупки через интернет, да и сам бизнес понял, насколько это выгодно», - отметила Лаззат Рамазанова.

Также, по ее словам, в ближайшие годы начнет активно развиваться эко-направление, связанное с постепенным развитием социального предпринимательства.

«В Казахстане уже появились специальные цифровые эко-платформы для формирования нового HR-бренда и имиджа компаний. Считаю, что в ближайшие пять лет мы сможем увидеть активное развитие social-impact-стартапов. Все это – лишь часть направлений, которые позволят женщинам прочно занять свою нишу и быть конкурентоспособными на рынке», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Организаторы отмечают, что создание Дискуссионного клуба будет содействовать регулярному обмену мнениями и наилучшей практикой в сфере женского предпринимательства, обсуждению актуальных вопросов развития бизнеса, региональной торговли, привлечения инвестиций и налаживанию деловых контактов между женщинами-предпринимателями стран Центральной Азии. Также Клуб будет способствовать взаимному обучению инновационным бизнес-моделям, поддержке «умных» и практических решений для развития женского предпринимательства.

