Новые законы по защите прав граждан примут в Казахстане

Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с представителями дипломатического корпуса и международных организаций, работающих в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Сената.
Спикер Сената отметил, что в рамках последних сессий законодательная деятельность Сената Парламента была ориентирована, прежде всего, на решение двух основных задач – обеспечение законодательных основ для борьбы с пандемией коронавируса и уменьшения ее негативных социально-экономических последствий, а также правовое обеспечение комплексных реформ, инициированных Президентом Казахстана.
В своем выступлении Маулен Ашимбаев остановился на ключевых законопроектах, принятых в период пандемии и направленных на поддержку граждан и бизнеса.
"В Казахстане приняты масштабные антикризисные меры для защиты наших граждан и поддержки экономики. На эти цели в прошлом году было выделено более 14 млрд долларов, то есть 9 процентов от ВВП страны. Оперативно принимались антикризисные законы, в том числе поправки в бюджет, в Налоговый кодекс, по вопросам поддержки бизнеса и инвесторов, поддержки медицинских работников и другие", – напомнил спикер Сената.
Он также рассказал о деятельности парламентариев по законодательному обеспечению системных реформ, инициированных Главой государства.
"В целом модернизационная повестка Президента Казахстана четко обозначена. Прежде всего это демократизация политической системы, обеспечение ее сбалансированности, повышение политической конкуренции, создание необходимых условий для реализации прав граждан", – подчеркнул председатель Сената.
Следующим приоритетом повестки Главы государства Маулен Ашимбаев назвал повышение эффективности государственного управления, открытость госорганов для населения, их ориентация на интересы людей. В основе этих подходов лежит концепция "слышащего государства".
"В социальной сфере реформы Президента страны направлены на реализацию справедливой, инклюзивной социальной политики, модернизацию сферы образования и здравоохранения. Мы исходим из того, что каждый должен иметь возможность реализовать себя, при этом нуждающиеся в помощи граждане не должны остаться без внимания государства", – сказал Маулен Ашимбаев.
По словам спикера Сената, приоритетными задачами в экономике являются диверсификация, развитие обрабатывающей промышленности и преодоление сырьевой зависимости, а также системная поддержка малого и среднего бизнеса. Все эти задачи коррелируются с приоритетами постпандемического развития.
"Начиная с 2020 года Парламентом приняты 175 законов. Половина из них, а именно 91 закон, – принята в целях законодательного обеспечения модернизационной повестки Главы государства. Четверть всех принятых законов разработана в порядке законодательной инициативы депутатов", – отметил Маулен Ашимбаев.
Спикер Сената подробно остановился на основных законах, принятых в рамках реформ Президента страны.
Маулен Ашимбаев также напомнил, что Главой государства подписан Указ "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека".
"В соответствии с этим указом мы будем принимать в предстоящий период очень важные законы. В частности, речь идет о законах, направленных на защиту прав лиц с инвалидностью, на создание механизмов по пресечению любых форм дискриминации в отношении женщин, механизмов в сфере защиты прав граждан в области уголовного правосудия, предупреждения пыток и жесткого обращения. Также будет уделяться особое внимание вопросам модернизации судебно-правоохранительной системы и искоренению коррупции", – сообщил председатель Сената.
По его словам, реализуемые по инициативе Главы государства реформы ведут к качественным изменениям политической системы и имеют долгосрочный характер.
В завершение Маулен Ашимбаев отметил заинтересованность Сената в развитии международного сотрудничества и обмене опытом в сфере проведения модернизационных реформ.
"В Парламенте мы с вниманием относимся к рекомендациям международных организаций, зарубежных политиков и экспертов, касающихся проводимых в нашей стране преобразований. Принимаемые нами законы в значительной степени учитывают такие рекомендации. Мы открыты к сотрудничеству и заинтересованы в конструктивном взаимодействии с Парламентами других стран", – подчеркнул Маулен Ашимбаев.
Модератором встречи стал вице-спикер Сената Нурлан Абдиров. В ходе мероприятия также выступили сенаторы Владимир Волков, Даурен Адильбеков и Динар Нукетаева.
"Сегодня провели встречу с главами дипломатических миссий и международных организаций, работающих в Казахстане. Вместе с коллегами-сенаторами подробно рассказали иностранным дипломатам о законодательном обеспечении модернизационной повестки Президента страны и работе депутатского корпуса в целом.
В предстоящий период политические реформы Главы государства будут продолжены в рамках реализации указа Президента страны "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека". Парламенту предстоит принять новые законы по защите прав граждан. Это также стало предметом нашего обсуждения.
Кроме того, на встрече посредством видеосвязи поздравил казахстанских послов, работающих за рубежом, с их профессиональным праздником – Днём дипломатической службы Республики Казахстан. Желаю всем отечественным дипломатам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в важной деятельности по защите и продвижению национальных интересов на международном уровне", – написал позднее в Facebook Маулен Ашимбаев.