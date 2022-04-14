Решением правления АО «Самрук-Қазына» по согласованию с Администрацией Президента РК и Правительством РК Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО «НК «КазМунайГаз», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Мирзагалиев Магзум Маратович родился 7 ноября 1978 года. В 1999 году окончил Университет «Туран», экономист-международник. В 2003 году - Дипломатическую академию Министерства иностранных дел, экономист-международник. Также проходил обучение в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, стажировку в США и Малайзии.

С 2001 по 2004 год – инженер по буровым растворам MIDrillingFluidsInternational (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири.

С 2004 по 2007 год – менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству - руководитель Актауского филиала MIDrillingFluidsInternational.

С 2007 по 2010 год – генеральный директор ТОО «ТенизСервис» акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз».

С 2010 по 2012 год – управляющий директор АО «НК «КазМунайГаз».

С 2012 по 2013 год – заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам АО «НК «КазМунайГаз».

С 2013 по 2014 год – вице-министр нефти и газа РК.

С 2014 по 2019 год – вице-министр энергетики РК.

С 2019 по 2021 год – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С сентября 2021 по 2022 год – министр энергетики РК.

С января 2022 года занимал должность советника Президента РК.

Ранее сообщалось, что Распоряжением Главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан.