Для предупреждения заболевания ОРВИ и гриппом казахстанцам рекомендовано соблюдать меры профилактики

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Подписано постановление главного госсанврача РК о подготовке к новому эпидсезону 2025-2026 годов, сообщает Kazpravda.kz

По информации Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава, документ предусматривает проведение санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в период эпидсезона 2025-2026 годов по ОРВИ, гриппу и COVID-19 в том числе:

- проведение вакцинации против гриппа с 15 сентября;

- в медицинских организациях обеспечение работы «фильтров» на входе, использование масок, наличие антисептиков;

- первоочередное обслуживание вызовов на дому беременных и детей до 1 года с проявлениями ОРВИ, гриппа и COVID-19;

- в детских дошкольных организациях проведение ежедневного утреннего фильтра, отстранение детей с признаками ОРВИ, гриппа и COVID-19;

В организациях среднего образования:

- при регистрации случаев заболевания ОРВИ учащихся от 20 до 30% в одном классе от численности класса в течение одного инкубационного периода отменяется кабинетная система обучения в общеобразовательных организациях и запрещается прием новых детей в классы в течение десяти календарных дней;

- в случае регистрации заболевания ОРВИ с общим числом заболевших 30% и более от численности класса в течение одного инкубационного периода осуществляется перевод учащихся на онлайн обучение.

С полным текстом данного постановления можно ознакомится на сайте Комитета.